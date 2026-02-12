Heureux d'être enfin au chaud, ce chat trouvé au milieu des feuilles mortes s'endort immédiatement en arrivant chez sa bienfaitrice

Finnegan a subi bien des épreuves. Ignoré de tous, le chat errant a essayé de survivre dans un parc new-yorkais en se nourrissant de déchets qu’il trouvait par terre et en s’abritant sous une souche d’arbre. Lorsqu’il a enfin reçu de l’aide de la part de l’association Little Wanderers NY, le matou s’est complètement détendu pour la première fois de sa vie.

« Ces deux derniers mois, il a vécu sous une souche d'arbre, sur des morceaux de papier aluminium, dans un parc du Queens, déclare une porte-parole de l’association Little Wanderers NY, il pardonne facilement à tous ceux qui l'ont laissé tomber. »

Quand les bénévoles ont reçu une alerte concernant ce pauvre va-nu-pattes livré à lui-même, ils n’ont pas hésité un seul instant avant de voler à son secours. « Il a du mal à supporter le froid. Il réclame des câlins. Il n'est pas malade, il miaule et tremble simplement quand il fait trop froid », expliquait le message de la personne l’ayant trouvé.

© Little Wanderers NYC

« Il a été secouru juste avant l’arrivée du grand froid »

« Avec le mauvais temps annoncé et les températures glaciales qui s’abattent sur New York, nous devons secourir ce chat. Nous l’avons appelé Finnegan », indique l’association. Mais en arrivant sur les lieux, le chat au pelage roux avait disparu.

© Little Wanderers NYC

Déterminés à le sauver, les bénévoles sont revenus le lendemain matin et l’ont finalement découvert assis près des branches d’un arbre, avec les pattes repliées pour se réchauffer. Amical et confiant, Finnegan s’est laissé caresser par ses sauveurs, qui n’ont eu aucun mal à l’installer dans une cage de transport. Le va-nu-pattes était prêt à partir vers sa nouvelle vie.

« Il a été secouru juste avant l’arrivée du grand froid », soulignent ses bienfaiteurs, qui l’ont placé en famille d’accueil après sa visite chez le vétérinaire. Âgé d’environ 2 ans, Finnegan n’était pas identifié ni castré lors de son sauvetage. Ses protecteurs ont donc remédié à sa situation, rapporte Love Meow.

© Little Wanderers NYC

Un chat heureux d’être au chaud et en sécurité

Extrêmement reconnaissant et soulagé d’être au chaud, Finnegan s’est tout de suite adapté à son nouvel environnement. « Il s'est endormi dans son nouveau foyer d’accueil, précise l’association, il est si heureux de ne plus être dans la rue. »

© Little Wanderers NYC

Dans ce petit nid douillet dont il avait toujours rêvé, le doux félin passe ses journées à explorer, jouer, faire la sieste au soleil et se blottir contre sa bienfaitrice. « Il est aux anges d'être à l'intérieur. Il a passé toute la journée sur les genoux de sa mère d'accueil pendant qu'elle travaillait à domicile », ajoute l’organisme.

Véritable roi, Finnegan est comblé par sa famille d’accueil. Grâce à ce sauvetage, il n’aura plus jamais peur d’avoir froid et de manquer d’amour.

© Little Wanderers NYC