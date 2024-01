La survie inexpliquée d’un chat aveugle et âgé qui a passé un an seul dans une maison abandonnée

Un homme originaire de Bowling Green dans le Kentucky (États-Unis) a été interné dans une clinique médicale du jour au lendemain, laissant de nombreux chats à l’abandon dans sa maison. Si la plupart ont été récupérés par une association de sauvetage, l’un d’eux, Harry, est passé entre les mailles du filet. Il a vécu un an au domicile vide avant d'être secouru.

Bonnie Waterfield, bénévole pour le refuge local For the Love of Cats, l’a remarqué un jour à travers la fenêtre du logement. À l’époque, le malin ne s’était pas laissé capturer et personne n’était parvenu à le saisir. Les sauveteurs avaient quitté les lieux bredouilles, mais Bonnie ne comptait pas en rester là.

For the Love of Cats

Il a trouvé de la nourriture à l’intérieur

La bienfaitrice ne pouvait se résoudre à l’abandonner. Toutefois, les autres bénévoles et elle n’avaient plus l’autorisation de pénétrer dans le bâtiment. De longs mois se sont écoulés et elle venait s’assurer que l’animal était en vie en le regardant par la fenêtre. De son côté, Harry tentait de survivre tant bien que mal avec ce qu’il avait sous la patte. Il s’est par exemple nourri des croquettes laissées sur place plusieurs semaines auparavant.

Un jour, Bonnie Waterfield et l’avocat qu’elle avait engagé pour gérer cette affaire ont obtenu l’autorisation d'entrer dans le logement. C’était près d’un an après sa première rencontre avec Harry. Le félin était toujours là, prêt à être sauvé cette fois-ci.

For the Love of Cats

« Il est peut-être aveugle, mais il a été vraiment ingénieux pour survivre pendant un an »

Le quadrupède a été conduit chez le vétérinaire pour un bilan de santé. Ses bons Samaritains ont appris qu’il était âgé de 15 ans et était presque totalement aveugle. Ses dents étaient sévèrement infectées et il souffrait d’un problème de thyroïde. Malgré cela, il est parvenu à rester en vie par ses propres moyens.

Aujourd’hui, il ne manque de rien aux côtés de sa sauveteuse Bonnie Waterfield, qui l’a temporairement accueilli chez elle. Relayée par Bg Independant Media, elle a déclaré qu’il vivait actuellement « sa meilleure vie » et qu’il recevait « tous les soins dont il avait besoin ». Une retraite bien méritée après cette longue épreuve.