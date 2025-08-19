"Pourquoi personne ne s’arrête sur elle ?", cette chatte de 8 ans n’arrive pas à trouver sa famille et espère trouver un foyer

Yvette a tout pour plaire : un joli pelage écaille de tortue, un regard expressif et un tempérament très doux. Pourtant, elle a déjà passé des centaines d’heures au refuge, car elle n’a pas trouvé la famille idéale pour elle. Ses bienfaiteurs ne désespèrent pas, parce qu'ils savent qu’une place l’attend quelque part.

Au refuge de Thionville (Moselle), affilié à la SPA, Yvette attend patiemment son tour. Elle est arrivée sur place le 16 mai dernier et, depuis, n’a trouvé aucune famille qui pourrait lui offrir une seconde chance. Ses bienfaiteurs n’ont que du positif à redire de la féline, mais il semblerait que les quelques contraintes à prendre en compte pour l’adopter freinent le processus.

Pour Yvette, poser les pattes au refuge était synonyme d’un nouveau départ. Son passé est inconnu, mais elle a été trouvée dans la rue, luttant pour sa survie comme doivent le faire les chats errants. Alors, sa prise en charge par le personnel de la SPA et son placement à l’adoption étaient la meilleure chose qui puisse lui arriver dans cette période difficile.

La SPA - Refuge de Thionville / Facebook

Une attente interminable

Yvette, âgée de 8 ans, n’est plus un chaton, mais elle a encore de nombreuses années devant elle pour profiter de la vie. Tout ce dont elle a besoin pour tourner définitivement la page sur son quotidien dans la rue, c’est d’une nouvelle famille. Pourtant, le 5 août dernier, cela faisait 81 jours et 1 965 heures qu’elle se trouvait dans les locaux de la SPA. Autrement dit, la féline n’a pas quitté les lieux depuis son sauvetage.

Pour ses sauveteurs, ce manque d’intérêt de la part des adoptants est incompréhensible : « Le temps passe lentement quand personne ne vient [...] Ses tatas de fourrière ne comprennent pas… Pourquoi personne ne s’arrête sur elle ? », écrivait un porte-parole sur Facebook. Yvette est effectivement facile à vivre, calme et aimante.

Sa seule requête est qu’elle voudrait être le seul animal dans sa future maison : « Elle veut juste une maison rien qu’à elle. Pas de chiens, pas de chats, pas de NAC. Pas de jeunes enfants non plus : Yvette a son petit caractère », pouvait-on lire. Et après avoir lutté pour sa sécurité et sa tranquillité pendant des mois dehors, comment lui en vouloir ?

A lire aussi : Cette chatte introuvable depuis 9 mois vivait dans un autre foyer à seulement 2 km du sien

Dans la section des commentaires, de nombreuses personnes ont déclaré être intéressées pour l’adopter, mais beaucoup se sont résignées car elles vivent déjà avec un animal de compagnie. D’autres, plus récemment, ont demandé à entrer en contact avec le personnel. Peut-être correspondront-elles à ce que recherchent les bienfaiteurs du quadrupède pour le bien d’Yvette ! C’est en tout cas ce que nous lui souhaitons.