La quête d’une seconde chance pour Merlin, chat abandonné au cœur tendre malgré son passé douloureux

Fin janvier 2024, un chat très mal en point et errant seul dans la rue a été découvert à Domessargues, dans le Gard. Il a été recueilli par les associations locales Les Animaux Fantastiques et Les Chatgabonds, rapportait Objectif Gard.

Le félin était maigre, souffrait d’irritations et était atteint de la gale. Il était également aux prises avec des problèmes digestifs et respiratoires. Heureusement, il était négatif aux FIV (virus de l'immunodéficience féline) et FeLV (leucose féline).



Ninie Daff / Facebook

« Après une première visite vétérinaire, il s'avère que ce petit cœur prénommé Merlin est finalement très gentil, bien que craintif », relatent les associations.

L’examen leur a, par ailleurs, permis de constater qu’il était castré et identifié. Elles ont ainsi appris qu’il était âgé de moins de 3 ans (né en septembre 2021) et contacté ses propriétaires. Malheureusement, ces derniers ne voulaient plus le récupérer « pour des raisons personnelles », d’après Elisabeth Bres-Virga, présidente des Animaux Fantastiques.

Malgré tout ce qu’il avait subi, la maladie, la douleur, l’abandon et la solitude, le minet appelé Merlin se montrait très affectueux envers les humains.

Une cagnotte pour les soins de Merlin

Les Animaux Fantastiques et Les Chatgabonds ont créé une cagnotte solidaire en ligne pour financer les soins de Merlin.

Le 9 février, Elisabeth Bres-Virga a donné des nouvelles rassurantes du chat sur le groupe Facebook de l’association Les Animaux Fantastiques. « Il reprend des forces et du poids chaque jour, indique-t-elle. Ses problèmes respiratoires sont en train de régresser. Si sa digestion doit encore s’améliorer, il reçoit une alimentation spécifique pour l’y aider et « sa gale commence à s’estomper », détaille la présidente de l’association.

Elisabeth Bres-Virga / Facebook

Lorsque Merlin aura quitté la clinique vétérinaire et dès que son état de santé le permettra, il pourra être proposé à l’adoption.