Le nouveau refuge de la SPA marque « un véritable tournant pour le bien-être des animaux à Gennevilliers »

Jeudi 27 mars, la SPA de Gennevilliers a chaleureusement accueilli ses partenaires pour l’inauguration de son nouveau refuge, plus moderne et spacieux. Considéré comme le plus grand d’Europe, il a vu le jour grâce aux 16,25 millions d’euros de budget. L’équipe rédactionnelle de Woopets s’est de nouveau rendue sur place pour célébrer cette journée spéciale.

Comme l’a si bien fait remarquer Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, le nouveau refuge de la SPA basé dans le 92 est non seulement « plus grand », mais aussi et surtout « le plus beau ». Active depuis 1903, la structure d’accueil pour animaux abandonnés la plus ancienne de France méritait un coup de frais.

Tous les animaux ont quitté les locaux vétustes de l’ancien complexe, pour élire domicile au 117-119-121 avenue Marcel Paul, à Gennevilliers. La nouvelle infrastructure s’étend sur 1,7 hectare de terrain. 120 chiens, 195 chats et une vingtaine de NAC (lapins, cochons d’Inde…) peuvent y poser la patte en toute sérénité.

L’objectif de ce projet, rendu possible grâce aux 16,25 millions d’euros de budget financé pour moitié par des partenaires publics, est d’améliorer le bien-être des pensionnaires en quête d’un foyer aimant pour la vie, mais également celui des salariés de la SPA et des bénévoles.

Les amis des animaux se sont rassemblés et ont parlé avec leur cœur

Jeudi dernier, une visite du refuge flambant neuf a été organisée sous un soleil magnifique avec les partenaires du projet. La rédaction de Woopets y a croisé Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine ; Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France ; ou encore Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris.

Tous ont eu le plaisir de contempler les boxes lumineux des toutous et la chatterie spacieuse. En plus d’être confortable et de préserver le bien-être des petits cœurs sur pattes en attente d’une seconde chance, le refuge – fruit de l’architecte Pascal Maréchaux – se veut écolo avec des toitures végétalisées, un système de récupération des eaux de pluie très utile pour le nettoyage des locaux et l’arrosage des parcs, mais aussi des panneaux solaires.

« Je suis très heureuse d’être ici aux côtés de tous les amis des animaux », se réjouit Valérie Pécresse, qui a indiqué avoir adopté 2 chats dans des refuges au cours des dernières années et être encore en deuil de son dernier chien.

« Quand on a vu l’état des lieux [en parlant de l’ancien refuge], les salariés et les bénévoles de la SPA qui donnaient tellement dans un univers qui n’était pas à la hauteur de leurs ambitions et de leurs rêves, on s’est dit qu’il fallait absolument faire quelque chose », a ajouté la présidente de la région Île-de-France.

A lire aussi : Tandis que sa maîtresse comptait sur elle pour défendre sa ferme, une Chienne des Pyrénées préfère rester cachée à l’écart du chaos (vidéo)

« Un véritable tournant pour le bien-être des animaux à Gennevilliers »

Pour Twiggy Sailly, responsable du site, cette inauguration est « un véritable tournant pour le bien-être des animaux à Gennevilliers ». La jeune femme, qui consacre sa vie aux animaux depuis plus de 10 ans, a partagé son enthousiasme de travailler avec « une équipe solide, soudée, solidaire », qui représente « une vraie famille ».

Mais comme l’intervenante l’a si bien rappelé, « la vie au refuge de Gennevilliers n’est pas un long fleuve tranquille ». Avec ses collaborateurs, elle partage aussi bien les instants de joie que les moments difficiles. « Ici, nous vivons les montagnes russes émotionnelles. La joie immense de voir un animal enfin adopté après trop d’attente, mais aussi la douleur de ceux que nous sauvons de la maltraitance souvent dans des états insoutenables », précise-t-elle.

Depuis l’ouverture de ce nouveau complexe animalier, de nombreuses boules de poils ont vu leur souhait se réaliser pour le plus grand bonheur de leurs sauveurs.

La SPA – Refuge de Gennevilliers, 117 / 119 / 121 avenue Marcel Paul, 92230 Gennevilliers. Horaires d'ouverture et infos complémentaires sur le site de la SPA.