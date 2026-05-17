Pourquoi les pupilles de votre chat se dilatent-elles soudainement ?

On dit souvent que les yeux sont le miroir de l’âme. Avez-vous déjà observé de près ceux de votre chat ? Parfois, vous pouvez remarquer une dilatation soudaine de ses pupilles. Cette réaction, appelée mydriase, intervient dans diverses situations (émotion intense, maladie, vieillissement…). Décryptons ce mécanisme ensemble pour mieux comprendre votre petit compagnon aux pattes de velours !

On parle de mydriase quand les pupilles de votre chat se dilatent et forment de « grandes billes noires ». Essentielles dans la gestion de la lumière, elles se contractent lorsqu’il fait très clair et se dilatent dans l’obscurité pour capter un maximum de lumière.

Ce phénomène est contrôlé par le cerveau et le système nerveux autonome de votre moustachu. En quelques fractions de seconde, son organisme ajuste la taille des pupilles selon l’environnement et les émotions ressenties. C’est la raison pour laquelle il peut avoir des pupilles très fines au soleil puis soudainement immenses lorsqu’il joue, chasse ou prend peur.

Bien qu’elle ne soit généralement pas inquiétante, la mydriase peut parfois révéler un trouble oculaire, neurologique ou émotionnel lorsqu’elle apparaît sans raison évidente, dure longtemps ou s’accompagne d’autres signes anormaux.

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Quelles sont les causes fréquentes de pupilles dilatées chez le chat ?

Votre fidèle compagnon aux longues moustaches peut arborer des pupilles dilatées pour plusieurs raisons :

L’excitation

Une forte excitation, notamment à la chasse, provoque souvent une dilatation intense. Lorsque votre matou fixe une proie, joue ou se prépare à bondir, son cerveau libère de l’adrénaline. Ces réactions activent le système nerveux sympathique, ce qui entraîne une ouverture maximale des pupilles.

La peur ou le stress

Un bruit soudain, la présence d’un inconnu, une visite chez le vétérinaire ou un conflit avec un autre animal peuvent suffire à déclencher la mydriase. Dans de tels contextes, elle aide votre petit félin à analyser rapidement son environnement et à réagir en cas de danger.

Souvent, d’autres signes liés à la peur ou au stress pointent le bout de leur museau, comme des oreilles plaquées en arrière, une posture tendue, une queue gonflée ou une agitation inhabituelle.

L’âge

Le vieillissement peut également modifier le fonctionnement des yeux. Chez certains chats âgés, les pupilles réagissent moins efficacement à la lumière. Elles peuvent alors rester plus dilatées qu’auparavant, notamment dans les endroits peu lumineux.

De plus, certaines maladies fréquentes chez les vieux félins peuvent perturber leur vision ou les connexions nerveuses liées à leurs jolies prunelles. Une baisse progressive de la vue peut alors apparaître, parfois accompagnée d’une mydriase persistante.

Une maladie

Plusieurs affections oculaires peuvent engendrer une dilatation anormale des pupilles chez les représentants de la gent féline, comme le glaucome. D’autres maladies, à l’instar de l’hypertension artérielle ou des tumeurs, peuvent aussi être à l’origine d’une mydriase anormale.

Un traumatisme ou une blessure

Un choc ou une blessure au niveau des yeux peuvent bouleverser le fonctionnement normal des pupilles de votre chat. Après une chute, un accident ou une bagarre, les nerfs qui les contrôlent peuvent être endommagés. Même une blessure qui paraît légère au premier abord peut avoir des conséquences neurologiques sérieuses, raison pour laquelle nous vous invitons à consulter rapidement votre vétérinaire.

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Un problème neurologique ou un empoisonnement

Un problème neurologique peut modifier la taille de ses pupilles de manière brutale. Certaines pathologies qui affectent le système nerveux (lésions cérébrales, inflammations…) peuvent entraîner une mydriase persistante.

À noter qu’un empoisonnement (produit ménager, plante, médicament…) constitue une autre cause possible. Des symptômes complémentaires apparaissent généralement, tels que des tremblements, une salivation excessive, une perte d’équilibre ou encore des convulsions. Une consultation d’urgence chez le vétérinaire s’impose alors.