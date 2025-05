Après avoir perdu ses deux yeux, cette chatte prouve qu’on peut encore avancer dans le noir

Donut est une féline unique à la belle personnalité. Physiquement, elle n’est pas tout à fait comme les autres chats, car elle a perdu l’usage de ses yeux à cause d’une maladie. Toutefois, à l’intérieur, elle est restée la chatte téméraire et gentille qu’elle a toujours été.

Lors d’une opération de stérilisation de chats errants, les membres de l’association Ten Lives Club ont fait la rencontre d’une féline qui avait grandement besoin de soins. Le vétérinaire qui l’a auscultée lui a décelé une pathologie oculaire ne laissant pas d'autre choix que de lui retirer les 2 yeux. Une intervention qui a changé sa vie à jamais, mais pour le mieux.

Quand Donut a été capturée par les bienfaiteurs, ces derniers pensaient qu’elle ne subirait qu’une stérilisation avant d’être relâchée dans la nature. C’est l’essence même du programme TNR, soit « Piéger-Stériliser-Lâcher » des chats errants pour éviter leur prolifération et prévenir certaines maladies. Donut ne devait donc passer que quelques heures chez le vétérinaire, mais son séjour a été prolongé.

Une anomalie inquiétante

Puisqu’elle était endormie pour l’intervention chirurgicale, le praticien a pu l’examiner en profondeur et a découvert quelque chose d’anormal au niveau de ses yeux. Lesquels étaient protubérants et remplis de liquide. Très vite, un diagnostic de glaucome à angle fermé a été posé. La seule solution pour réduire son inconfort était d’effectuer une ablation chirurgicale des 2 yeux, car il n’était plus possible de les sauver. Elle était déjà partiellement aveugle d'ailleurs, comme l'a mentionné Cole & Marmalade.

Donut a donc bénéficié de l’intervention et n’était plus la même chatte en ressortant de la clinique. Elle a été conduite au refuge pour effectuer sa convalescence sous la bienveillance du personnel. Lequel a été étonné de voir la vitesse à laquelle elle s’adaptait à son nouveau handicap : « Elle s'est rapidement remise de l'opération d'énucléation et se promène déjà très bien ! », partageait-il sur Facebook.

En route pour une nouvelle vie

Le quadrupède apprécie aussi passer du temps avec les humains, ce qui est un point positif pour sa future famille. En effet, presque guérie, Donut recherche actuellement sa maison pour la vie : « Cette belle fille va maintenant beaucoup mieux et nous savons que sa maison parfaite est juste au coin de la rue », partageaient ses sauveteurs. Avec sa gentillesse, sa bravoure et sa résilience, aucun doute sur le fait qu’elle fera le bonheur de quelqu’un !