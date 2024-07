Un chat sauvé après une chute de 4 mètres dans un puits de la Cathédrale Saint-Paul, nécessitant l'accès à une cave fermée depuis 25 ans

Un chat n’a pas vu le danger venir lorsqu’il s’est approché d’un puits à l’intérieur d’une cathédrale et a fait une chute vertigineuse. Une adolescente l’a repéré et a eu le bon réflexe en contactant les secours pour animaux. Son sauvetage s’est alors organisé pour le sortir de là où personne n’avait mis les pieds depuis 25 ans…

Chaque jour, la Cathédrale Saint-Paul de Londres, au Royaume-Uni, attire des dizaines de visiteurs. Si ceux-ci sont souvent subjugués par la beauté des lieux, l’un d’eux gardera probablement un mauvais souvenir de sa visite à l’intérieur du monument. Il s’agit d’un chat de race Burmese, qui s’est retrouvé coincé au fond d’un puits.

La boule de poils a été repérée par une jeune femme au niveau d’une dalle de béton avant de disparaître subitement, précisait The Mirror. En réalité, le félin venait de tomber dans un puits d’une hauteur d’environ 4 mètres. Par chance, le témoin de la scène a constaté qu’il était encore en vie et a appelé de l’aide.

Jam Press / RSPCA

Dans les sous-sols de la Cathédrale

Sidonie Smith, membre de la RSPCA, s’est déplacée pour secourir l’animal. Elle s’est vite aperçue qu’elle devait accéder au sous-sol pour atteindre le félin. Personne ne s’y était rendu depuis 25 ans, ce qui rendait la situation d’autant plus spéciale. Un membre du personnel lui a donné les clés pour pénétrer sous la bâtisse et elle a pu rejoindre le chat.

Par chance, celui-ci n’était pas blessé, car il avait terminé sa chute sur un tas de feuilles : « La chatte était tombée sur un lit de feuilles et elle s’en est sortie indemne. Elle était très nerveuse et effrayée, sans doute à cause du choc de la chute, et j’ai dû la maintenir. Elle avait une légère égratignure au menton, mais heureusement rien de cassé, elle pouvait se déplacer » témoignait Sidonie.

Après sa mésaventure, la chatte a été conduite au refuge West Malling, où elle a été baptisée Paula en référence à la Cathédrale. Il s’est avéré qu’elle disposait d’une puce électronique avec un propriétaire renseigné. Toutefois, celui-ci l’avait vendue 4 ans auparavant et les coordonnées n’avaient pas été mises à jour. L’aventurière a donc été placée à l’adoption et attend patiemment sa nouvelle famille.