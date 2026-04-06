Pourquoi est-il formellement déconseillé de couper les moustaches de votre chat ?

Avec leurs longues moustaches, nos petits compagnons aux pattes de velours ont une bouille à croquer. Toutefois, ces poils qui poussent sur leur jolie frimousse n’ont pas un rôle purement esthétique. Nommés « vibrisses », ils ont plusieurs fonctions importantes pour l’animal, raison pour laquelle il vaut mieux ne pas les couper !

Les moustaches de votre chat ont un rôle essentiel

Savez-vous que les vibrisses ne poussent pas uniquement sur le petit museau de votre matou ? En effet, ces poils longs et épais garnissent différentes zones du corps : au-dessus des yeux, sur le menton, à l’arrière des pattes antérieures, mais aussi au-dessus des coussinets.

Véritables organes sensoriels enracinés profondément dans sa peau délicate, les moustaches de votre félin sont riches en terminaisons nerveuses. Comme des petites antennes, elles envoient des informations sur l’environnement à ses nerfs sensoriels, ce qui lui permet de mieux se repérer dans l’espace, notamment dans l’obscurité.

Grâce à ses moustaches, votre fidèle compagnon peut se protéger des éventuels obstacles qui se trouvent sur son chemin ; ainsi qu’estimer le relief ou la taille d’une ouverture. De plus, il peut détecter les variations de pression et savoir si une proie est en mouvement ou non. De vraies alliées au quotidien !

Mais ce n’est pas tout… Les vibrisses lui servent également à communiquer avec ses congénères et à exprimer ses humeurs. Elles possèdent une sensibilité exceptionnelle que ses autres poils n’ont pas.

Quelles sont les conséquences pour votre chat si vous coupez ses moustaches ?

Alors, que se passerait-il si votre moustachu préféré perdait totalement les longs poils de son petit museau ? Il serait tout simplement confus et désorienté. Non seulement leur altération perturbera son équilibre, mais aussi sa perception spatiale.

Ainsi, il ne faut jamais couper les moustaches de votre chat afin de préserver son bien-être. Une telle opération s’avère inutile, et entraîne surtout des répercussions négatives pour votre animal de compagnie.

Une coupe des vibrisses l’empêchera d’estimer les distances et les espaces, ce qui pourra créer des situations difficiles. Par exemple, si votre boule de poils se faufile dans un endroit qu’elle a mal évalué, elle risque de rester coincée.

En outre, la modification de ses perceptions sensorielles entraînera du stress et un mal-être chez votre matou, qui limitera certainement ses déplacements et ses habitudes. Enfin, précisons que le retrait de ses précieuses moustaches peut engendrer des malaises qui affectent l’état général de votre minou.

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Bien que vous ne deviez pas toucher à ses vibrisses, sachez qu’elles tombent et repoussent naturellement, comme les autres poils qui tapissent son corps. Constituées de kératine, elles ont un cycle de vie limité et laissent la place à d’autres moustaches toutes neuves. Si Félix perd ses moustaches, il n’y a donc rien d’alarmant. Nous vous conseillons néanmoins de consulter votre vétérinaire, si vous remarquez une chute excessive pouvant signaler un problème de santé sous-jacent.