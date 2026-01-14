Pour secourir un chat coincé dans un arbre, ce spécialiste improvise en adoptant une technique de pizzaïolo (vidéo)

Quand l’ingéniosité se met au service du sauvetage animal, même les situations les plus banales peuvent réserver leur lot de surprises. Une idée pour le moins originale a permis de venir en aide à une petite chatte en difficulté, avec douceur et sang-froid.

Avec leur organisation Canopy Cat Rescue, basée à Woodinville près de Seattle dans l’Etat de Washington (Etats-Unis), Shaun Sears et Tom Otto comptent des milliers de sauvetages de chats à leur actif en 16 ans d’activité. La grande majorité de leurs interventions concerne des matous et des minettes s’étant retrouvés coincés en haut d’arbres.

Nous avions d’ailleurs déjà relaté plusieurs de leurs opérations, notamment celles ayant permis à Clyde et à Max de retrouver le plancher des vaches et les bras de leurs humains.

Récemment, Canopy Cat Rescue a eu à remplir une mission un peu plus simple que les autres, mais qui a tout de même fait appel à la créativité et au sens de l’improvisation de Shaun Sears.

Une jeune chatte colorpoint appelée Curtains venait de s’échapper de la maison pour se réfugier sur une branche. Elle n’arrivait plus à en redescendre. Ses propriétaires ont bien essayé de l’attirer en bas, mais elle refusait de le faire et se contentait de miauler.



Canopy Cat Rescue / Facebook

“Sa famille avait absolument besoin d'aide, car c'était une chatte d'intérieur”, indique Shaun Sears, qui s’est rendu sur place.

L’emplacement de Curtains n’était pas excessivement haut. Le spécialiste pouvait intervenir sans escalade, mais il lui fallait trouver le meilleur moyen de récupérer la chatte sans la mettre en danger. Il a finalement trouvé une idée assez peu commune.

“J’ai décidé d’utiliser la technique de la ‘pelle à pizza’ [...], où je replie le filet de ma perche extensible sur lui-même, créant ainsi une plateforme sur laquelle la chatte peut marcher, explique-t-il à The Dodo . Après 16 ans et environ 8 000 sauvetages, nous avons appris des techniques assez peu conventionnelles.”

“C’est très gratifiant”

Après un court moment d’hésitation, Curtains a fini par accepter de s’aventurer sur la “pelle à pizza”, puis Shaun Sears a prudemment abaissé cette dernière pour lui permettre de fouler le sol en toute sécurité.



Canopy Cat Rescue / Facebook

La féline a ainsi pu regagner le confort et la quiétude de la maison après sa petite mésaventure. Ce n’était pas le plus difficile des sauvetages que Shaun Sears ait eu à effectuer, mais il n’avait rien d’anodin.

“Nous avons beaucoup de chance de pouvoir faire cela à plein temps et d’aider autant de chats. C’est très gratifiant”, a-t-il conclu.

Voici la vidéo du sauvetage :