Pour remercier celle qui l'a sauvé, un chaton orphelin adopte un adorable rituel quotidien

La gratitude d’une créature à qui on a sauvé la vie est sans limite. C’est ce qu’illustre l’histoire de Milo, un chaton qui avait peu de chances de survivre au regard des conditions dans lesquelles il a été découvert peu après sa naissance. La bénévole qui l’a pris en charge n’a épargné aucun effort pour l’aider à surmonter toutes les difficultés.

Un chaton nouveau-né qui se retrouve seul est quasiment condamné. C’est ce qui était arrivé à Milo, petit félin à la robe noire découvert livré à lui-même, affamé et frigorifié dans la rue. Il n’y avait aucune trace de sa mère, d’après Love Meow. Autant dire que ses chances de s’en sortir étaient proches de zéro.

Un passant s’en est rendu compte et a aussitôt contacté l’association Chatons Orphelins Montréal, qui a demandé à des bénévoles d’aller le récupérer. « Il était si minuscule, ne pesant que 102 grammes. Il était couvert de saleté », relate l’organisation.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Nourri au biberon, il a gagné 35 grammes en l’espace de 2 jours et s’est accroché à la vie de toutes ses forces. « Milo s'est rapidement attaché à sa mère adoptive Milena qui le nourrissait toutes les deux heures et l’aidait à survivre », indique Chatons Orphelins Montréal.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Le petit quadrupède a continué de grandir et de prendre du poids. Il a appris à manger dans sa gamelle et à utiliser la litière, puis s’est mis à explorer son environnement avec une énorme énergie et une insatiable curiosité.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Milo « est très affectueux, joueur et social, poursuit l’association. Il est avide d'attention et de câlins. Il suit ses humains partout et fait un merveilleux assistant de bureau lorsqu'ils sont devant l'ordinateur ».



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Ronronnant dès qu’on le porte, le chaton a aussi trouvé un autre moyen d’exprimer sa gratitude envers sa bienfaitrice. Il a, en effet, pris l’habitude d’offrir toutes sortes de cadeaux à Milena. Son rituel consistait à aller chercher un jouet, un vêtement ou n’importe quel autre objet, puis à le déposer aux pieds de la bénévole en la regardant droit dans les yeux.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

« Il a une famille aimante et l’attention qu’il a toujours voulue »

A 4 mois, Milo était prêt à connaître sa nouvelle destination. Son séjour salvateur en famille d’accueil touchait à sa fin et il s’apprêtait désormais à rejoindre la sienne pour toujours. Chatons Orphelins Montréal n’a pas mis longtemps à lui trouver le foyer idéal. Heureux et épanoui aux côtés de ses adoptants, il les gratifie, eux aussi, d’adorables présents dont ils savent apprécier la valeur.

« Il est arrivé seul sans maman. A présent, il a une famille aimante et toute l'attention qu'il a toujours voulue », conclut l’association.

A lire aussi : La métamorphose miraculeuse de Rocco, ce chaton qui souffrait d’une maladie grave



Chatons Orphelins Montréal / Instagram