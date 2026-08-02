Maigres, une chatte et ses 4 chatons abandonnés dans une cage à oiseaux se rétablissent en famille d’accueil

Le personnel du refuge animalier Abandoned Pet Rescue, basé à Fort Lauderdale en Floride (États-Unis), a découvert une chatte et ses 4 chatons abandonnés dans une cage à oiseaux devant l’établissement. Par la suite, les petits félins ont été placés en famille d’accueil, où ils ont été choyés. Aujourd’hui, 3 d’entre eux ont déjà été adoptés.

C’est dans une cage à oiseaux que Godiva et ses 4 chatons en bas âge, Hershey, Twix, Kit Kat et M&M, ont été entassés avant d’être abandonnés devant le refuge américain Abandoned Pet Rescue. Comme le rapporte Love Meow, les petits félins étaient maigres et avaient besoin d’un endroit calme pour se rétablir. C’est pourquoi l’association les a remis entre les mains bienveillantes d’une famille d’accueil.

Au sein de leur nouveau nid douillet, les chats ont reçu de nombreux soins et témoignages d’affection. Les jeunes boules de poils ont pu grandir dans des conditions optimales et se remettre de leur abandon.

© Abandoned Pet Rescue

3 chats sur 5 adoptés

Avec le temps, les chatons ont bien grandi. Aujourd’hui, la maman Godiva et 2 de ses petits (Hershey et M&M) ont trouvé leur famille d’adoption pour la vie. Twix et Kit Kat ont, quant à elles, été replacées au refuge en attendant de recevoir leur billet pour une nouvelle vie.

© Abandoned Pet Rescue

« Twix est une chatte douce et affectueuse qui s'épanouit au contact des humains », confie Luna, une employée. Kit Kat, plus discrète que sa sœur extravertie, prend son temps avec les personnes et aime observer son environnement. « Au bout de quelques minutes, elle se détend et recherche volontiers les caresses », précise Luna.

Les 2 jeunes chattes, découvertes dans une cage à oiseaux avec leur famille, sont en bonne santé et bien dans leurs petites pattes. Vives et affectueuses, elles feront le bonheur de leurs adoptants !

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L’info Woopets : à partir de quel âge un chaton peut-il être adopté ?

Un sevrage complet est indispensable pour garantir le bon développement du chaton, tant sur le plan physique que comportemental. En France, il ne peut pas être cédé avant l'âge de 8 semaines (soit 2 mois), conformément à la réglementation.

Cette limite correspond à la fin du sevrage alimentaire. À cet âge, le jeune chat est capable de manger seul et n'a plus besoin du lait de sa mère pour couvrir ses besoins nutritionnels. Mais de nombreux spécialistes estiment qu'il est préférable d'attendre 10 à 12 semaines (3 mois) avant l'adoption.

Durant cette période, le chaton poursuit un apprentissage essentiel auprès de sa maman et de sa fratrie. Il découvre les codes de communication félins, apprend à contrôler ses morsures et ses griffades, à jouer sans faire mal et à gérer certaines situations du quotidien. Ces expériences favorisent un comportement plus équilibré une fois installé dans son nouveau foyer.

Une séparation trop précoce peut augmenter le risque de troubles comportementaux. Certains chatons deviennent plus craintifs, plus agressifs ou développent des difficultés à interagir avec leurs congénères. D'autres présentent des comportements de succion ou une plus grande sensibilité au stress.