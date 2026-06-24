2 Tarnaises emmènent un chat chez le vétérinaire, sa puce révèle qu'on le cherchait depuis 9 mois à 160 km de là
Alors qu’elle pensait ne jamais revoir son compagnon à vibrisses, une habitante du Tarn-et-Garonne a reçu un appel aussi inattendu qu’émouvant. Disparu depuis 9 mois, son chat a finalement été identifié à 160 kilomètres de chez lui avant d’être raccompagné jusqu’à sa famille par 2 bienfaitrices.
Gribouille, un chat au pelage roux et blanc, a pu rentrer à la maison après avoir passé plusieurs mois loin de son humaine qui avait renoncé à tout espoir de le revoir, rapportait La Dépêche du Midi.
Le félin s'était volatilisé en octobre 2025 alors qu'il était censé se trouver au domicile de sa propriétaire à Castelmayran dans le Tarn-et-Garonne.
Evelyne, sa maîtresse, était désemparée. La septuagénaire l'avait longtemps cherché, en vain, avant de se rendre à l'évidence ; elle n'allait très probablement plus le retrouver.
Photo d'illustration
Elle avait d'ailleurs adopté un autre chat par la suite, ne s'attendant pas à être contactée un jour au sujet de Gribouille. C'est pourtant ce qui a eu lieu récemment.
Le matou a été retrouvé par hasard 9 mois plus tard non pas à Castelmayran, mais du côté de Mazamet dans le Tarn voisin, grâce à des personnes bienveillantes.
Les dames qui l'ont retrouvé l'ont aussi ramené chez lui
2 habitantes ont, en effet, remarqué ce qu'elles prenaient pour un chat errant sur le parking d'une résidence. Après lui avoir donné à manger, elles l'ont emmené chez le vétérinaire pour le faire examiner, mais aussi pour vérifier l'éventuelle présence d'une puce d'identification. Le quadrupède en portait bien une.
Grâce à cela, elles ont pu obtenir les coordonnées de sa propriétaire, qui a évidemment été surprise et heureuse en apprenant la nouvelle.
Les 2 bienfaitrices de Gribouille ne se sont pas contentées de le recueillir et de l'identifier ; elles se sont elles-mêmes chargées de conduire le chat chez lui, effectuant le trajet de 160 kilomètres.
Le conseil Woopets : comment ramener un chat retrouvé loin de chez soi en toute sécurité ?
Lorsqu’un chat disparu est localisé à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de son domicile, le transport doit être préparé avec soin pour limiter son stress. Voici quelques conseils dans ce sens :
- Utiliser une caisse de transport solide et fermée, même si le chat semble calme. Un animal désorienté peut tenter de s’enfuir à la moindre ouverture
- Placer dans la caisse une couverture ou un tissu portant l’odeur du foyer, ce qui contribue à le rassurer durant le trajet
- Eviter les manipulations inutiles avant le départ et maintenir une température confortable dans le véhicule
- Proposer de l’eau lors des pauses
- Une fois à la maison, l'installer dans une pièce calme pendant quelques heures ou quelques jours si nécessaire, surtout si d’autres animaux vivent déjà sur place
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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