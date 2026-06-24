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2 Tarnaises emmènent un chat chez le vétérinaire, sa puce révèle qu'on le cherchait depuis 9 mois à 160 km de là


dans la catégorie Emotion

Alors qu’elle pensait ne jamais revoir son compagnon à vibrisses, une habitante du Tarn-et-Garonne a reçu un appel aussi inattendu qu’émouvant. Disparu depuis 9 mois, son chat a finalement été identifié à 160 kilomètres de chez lui avant d’être raccompagné jusqu’à sa famille par 2 bienfaitrices.

Illustration : "2 Tarnaises emmènent un chat chez le vétérinaire, sa puce révèle qu'on le cherchait depuis 9 mois à 160 km de là"
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Gribouille, un chat au pelage roux et blanc, a pu rentrer à la maison après avoir passé plusieurs mois loin de son humaine qui avait renoncé à tout espoir de le revoir, rapportait La Dépêche du Midi.

Le félin s'était volatilisé en octobre 2025 alors qu'il était censé se trouver au domicile de sa propriétaire à Castelmayran dans le Tarn-et-Garonne.

Evelyne, sa maîtresse, était désemparée. La septuagénaire l'avait longtemps cherché, en vain, avant de se rendre à l'évidence ; elle n'allait très probablement plus le retrouver.

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Elle avait d'ailleurs adopté un autre chat par la suite, ne s'attendant pas à être contactée un jour au sujet de Gribouille. C'est pourtant ce qui a eu lieu récemment.

Le matou a été retrouvé par hasard 9 mois plus tard non pas à Castelmayran, mais du côté de Mazamet dans le Tarn voisin, grâce à des personnes bienveillantes.

Les dames qui l'ont retrouvé l'ont aussi ramené chez lui

2 habitantes ont, en effet, remarqué ce qu'elles prenaient pour un chat errant sur le parking d'une résidence. Après lui avoir donné à manger, elles l'ont emmené chez le vétérinaire pour le faire examiner, mais aussi pour vérifier l'éventuelle présence d'une puce d'identification. Le quadrupède en portait bien une.

Grâce à cela, elles ont pu obtenir les coordonnées de sa propriétaire, qui a évidemment été surprise et heureuse en apprenant la nouvelle.

Les 2 bienfaitrices de Gribouille ne se sont pas contentées de le recueillir et de l'identifier ; elles se sont elles-mêmes chargées de conduire le chat chez lui, effectuant le trajet de 160 kilomètres.

Le conseil Woopets : comment ramener un chat retrouvé loin de chez soi en toute sécurité ?

Lorsqu’un chat disparu est localisé à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de son domicile, le transport doit être préparé avec soin pour limiter son stress. Voici quelques conseils dans ce sens :

  • Utiliser une caisse de transport solide et fermée, même si le chat semble calme. Un animal désorienté peut tenter de s’enfuir à la moindre ouverture
  • Placer dans la caisse une couverture ou un tissu portant l’odeur du foyer, ce qui contribue à le rassurer durant le trajet
  • Eviter les manipulations inutiles avant le départ et maintenir une température confortable dans le véhicule
  • Proposer de l’eau lors des pauses
  • Une fois à la maison, l'installer dans une pièce calme pendant quelques heures ou quelques jours si nécessaire, surtout si d’autres animaux vivent déjà sur place

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