Pour éviter des gestes irresponsables, une ville espagnole interdit l’adoption de chats noirs durant la période d’Halloween

Il y avait les lapins pour Pâques, ce sont désormais les chats noirs qui font l’objet de surveillance durant la période d’Halloween. Les sombres félins étant souvent associés à cette fête, une ville espagnole a décidé d'interrompre temporairement leurs adoptions, et ce, afin d’empêcher toutes dérives.

Dans certaines contrées, comme le Japon, l’Égypte ou encore quelques régions du Royaume-Uni, les chats noirs sont considérés comme des porte-bonheur. Hélas, il s’agit d’une minorité, car, dans la plupart des pays, ils sont plutôt sources de superstitions et perçus comme de mauvais présages associés au mal.

Si ces préjugés ont la vie dure, c’est probablement en raison de leurs origines multi-séculaires, les premières traces de stéréotypes négatifs remontant à 1232, avec la bulle papale Vox in Roma, où le Pape Grégoire IX qualifiait les chats noirs d’“incarnation de Satan”. Depuis plusieurs siècles donc, les félins au sombre pelage n’ont pas une vie facile. Et s’il est bien une époque de l’année où tous ces poncifs d’un autre temps refont surface, c’est bien la période d’ Halloween .



Photo d'illustration

La situation prend parfois une telle ampleur qu’elle pousse certains élus locaux à prendre des décisions drastiques, à l’instar du maire de Terrassa (Espagne). Ainsi, l’adjoint de ce dernier, Noel Duque, déclare que la ville a constaté un intérêt croissant pour l’adoption de chats noirs à l’approche d’Halloween. Cette tendance soulève alors des inquiétudes quant au devenir de ces animaux qui pourraient être utilisés comme accessoires de fêtes, puis abandonnés ou pire, servir dans des rituels cruels et irresponsables. Selon des propos rapportés par People , l’édile explique : “Nous essayons d'empêcher les gens d'adopter parce que c'est tendance ou impulsif. Et dans des cas comme ceux-ci, dont nous savons qu'ils existent, nous voulons prévenir toute pratique macabre”. Une décision également justifiée par le signalement d’incidents dans d’autres communes.



Photo d'illustration

A lire aussi : Sentant la tristesse envahir sa maîtresse, cette chatte lui apporte délicatement son jouet préféré pour la réconforter (vidéo)

La cité espagnole compte actuellement 12 chats noirs à l’adoption. Ces derniers devront donc patienter avant de pouvoir trouver un foyer aimant et responsable. La période d’interdiction s’étale du 1er octobre au 10 novembre. Néanmoins, des exceptions pourront être envisagées, à la seule condition que l’adoption soit “dûment justifiée et évaluée par l'équipe technique du centre”.