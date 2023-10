Une femme pense que sa citrouille d’Halloween a été volée, et découvre que son chien a joué un rôle dans la disparition (vidéo)

Quand on choisit de décorer l’extérieur de sa maison ou son jardin, on s’expose au risque que des personnes volent notre décoration. Ainsi, quand la citrouille d’Halloween d’une femme a disparu, elle a tout de suite pensé à un acte malveillant. Heureusement, son logement était équipé de caméras de surveillance, et elle a pu démasquer le coupable.

Caroline avait décoré le porche de sa maison en prévision d’Halloween. Mais un jour, sa citrouille a disparu, comme le relate Newsweek. Énervée, la jeune femme a consulté les enregistrements de sa caméra de surveillance. C’est alors qu’elle a découvert l’impensable. Sa citrouille s’était « enfuie » toute seule, ou presque… Son chien avait une part de responsabilité dans la disparition.

© carolineinhickory / TikTok

La vidéo montre très clairement le déroulement des étapes

Sur les images de vidéosurveillance, on voit que le chien de Caroline est devant sa maison, et que sa laisse passe sur la grosse citrouille. Le canidé se met à aboyer sur quelque chose dans la rue, et son déplacement fait rouler la décoration d’Halloween dans les escaliers, qui prend de la vitesse et traverse même la rue.

De son côté, le chien est surpris et a l’impression d’être « attaqué » par la citrouille qui dévale la pente et est plus grosse que lui. Heureusement, celle-ci ne l’a pas écrasé.

© carolineinhickory / TikTok

La propriétaire du chien a été très amusée de découvrir les causes de la mystérieuse disparition. Elle a partagé la vidéo sur TikTok en commentant « Quand vous pensiez que votre citrouille avait été volée, mais qu'elle s'est littéralement enfuie ».

Les internautes eux-aussi ont beaucoup ri devant les images de la citrouille fugitive. Quelqu’un a par exemple commenté « Cette citrouille a vu sa chance et l’a saisie ». Une autre personne a écrit « Le chien semble dire : reviens ! Ils ne me croiront jamais ! » Enfin, certaines personnes ont émis l’hypothèse que la décoration d’Halloween voulait fuir le petit toutou aboyeur : « La citrouille en avait assez du chien qui aboie ».

© carolineinhickory / TikTok

Quoi qu’il en soit, c’est surtout le canidé qui a eu droit à une belle frayeur d’Halloween quand il s’est retrouvé sur la trajectoire de la citrouille. Sa maîtresse a tenu à préciser qu'il avait accès à un jardin clôturé, où il pouvait courir en toute liberté.

Découvrez les images de ce moment hilarant dans la vidéo ci-dessous :

