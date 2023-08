« Ange gardien » des chats noirs, elle lance un cri du cœur pour ces animaux, cible de préjugés (vidéo)

Absence de lumière, peur de l’inconnu… La couleur noire a longtemps intrigué les Hommes. Ces derniers l’ont vite associée aux mauvais présages et, plus largement, au mal… au grand dam des félins arborant naturellement cette teinte. Aujourd’hui encore, nombre de personnes nourrissent les préjugés concernant ces animaux. En cette journée internationale créée en leur honneur, l’équipe rédactionnelle de Woopets s’est entretenue avec la fondatrice de l’association « Chats noirs et compagnie » (Loos, Nord), qui leur voue un amour profond.

« Les chats noirs portent malheur » ; « ces animaux font peur » ; « ils étaient les compagnons des sorcières ! » Ces phrases, exprimées avec dégoût, ont souvent torturé les oreilles de Sandrine.

Bénévole au service de la cause animale depuis plusieurs années, elle a ouvert une association en octobre 2018 en l’honneur de ces félins mal-aimés et victimes de préjugés. Une chatte au pelage reflétant la nuit, trouvée seule dans la rue avec le ventre rond d’une future mère, lui a inspiré cette démarche.

« L’organisme pour lequel j’étais bénévole n’a pas voulu la prendre en charge parce qu’elle était noire. Ils m’ont dit qu’on en avait déjà et qu’ils étaient difficilement adoptables, confie Sandrine à la rédaction de Woopets, je me suis retrouvée avec cette minette qui a donné naissance à 3 chatons. Je me suis dit : pourquoi ne pas créer ma propre association ? »

© Chats noirs et compagnie

« Il n’y a pas de préjugé à avoir sur les chats noirs »

Comme son nom l’indique, Chats noirs et compagnie, l’organisme vole également au secours de tous les autres petits poilus aux pattes de velours. « Pour l’instant, notre mission principale est de sortir de la rue un maximum de chats et de chatons », précise la fondatrice.

D’après son expérience personnelle, Sandrine affirme que les préjugés concernant les félins à la robe ténébreuse n’ont plus, aujourd’hui, la peau si dure qu’autrefois. « Les chats noirs ont ce côté panthère que des personnes adorent, souligne notre interlocutrice, si certains n’en veulent pas parce que "ça les effraie", d’autres désirent absolument en adopter un. J’ai déjà eu des portées dans lesquelles il n’y avait qu’un seul chaton noir. C’est lui qui partait en premier. »

© Chats noirs et compagnie

À la maison, cette grande amoureuse de la gent féline et son mari partagent leur quotidien avec plusieurs moustachus sauvés d’une vie de misère. « On essaye de ne pas s’attacher, mais ça se fait comme ça et ça ne s’explique pas », indique Sandrine.

Plusieurs boules de poils à la fourrure sombre qu’elle a secourues ne l’ont jamais quittée, et ont gravé pour toujours l’empreinte de leur patte dans son cœur.

© Anthéa / Woopets

« Il n’y a pas de préjugé à avoir sur les chats noirs, ils sont aussi gentils que les autres », poursuit Sandrine. Par amour pour les animaux, elle exhorte les futurs adoptants à balayer les idées reçues d’un revers de la main, et à arrêter de se concentrer uniquement sur le physique des pensionnaires.

L’adoption est un acte réfléchi, un engagement à vie : il est nécessaire de prendre en compte le caractère, mais également les besoins spécifiques de l’animal.

© Anthéa / Woopets

« Un jour, une dame est venue me voir, car elle voulait à tout prix un chat noir aux yeux verts, nous raconte-t-elle, l’association avait un chaton très amical avec une bouille absolument mignonne, qui s’est naturellement niché dans ses bras. Elle a remarqué que ce petit bonhomme avait 2 ou 3 poils blancs au niveau du cou ainsi que du ventre, et que ses yeux étaient dorés... raisons pour lesquelles, elle est repartie sans lui. »

© Hermione / Woopets

Les rédactrices de Woopets ont accueilli des chats noirs !

Chez Woopets, nous sommes 2 rédactrices à avoir craqué pour d’adorables chats noirs ! Au bureau, leurs espiègleries se retrouvent souvent au cœur de nos conversations…

Hermione, qui a soufflé sa première bougie le 14 juillet dernier, a été adoptée dans un refuge des Hauts-de-France. « Il n'est pas surprenant que cette petite panthère ait pointé le bout de sa truffe le jour de la fête nationale, car avec elle, chaque jour est une célébration ! », révèle son adoptante, Maria Anki.

© Hermione / Woopets

En ce qui concerne Anthéa, dont le passé s’avère aussi obscur que sa robe, elle ronronne à côté de moi à l’heure où j’écris ces lignes.

Sa douceur, sa gentillesse et sa joie de vivre m’inspirent au quotidien ! Son adoption, réalisée à la suite d’un véritable coup de cœur (durant le week-end d'Halloween !), a été l’un des meilleurs choix de ma vie.

© Anthéa / Woopets

Ainsi, en ce jeudi 17 août 2023, journée internationale du chat noir, Woopets souhaite vous partager cette jolie citation de l’écrivain Louis Nucéra, passionné par les mots et les félins : « Il est des beautés qui excèdent le vocabulaire. Les chats appartiennent à cet ordre. »