Alors que son humaine préférée accouche à la maison, ce chat reste à ses côtés pour la soutenir et adopte un comportement touchant (vidéo)

Maria a pris soin de Jack dès sa naissance. Le félin, autrefois orphelin, a pu compter sur le soutien de la femme lorsqu’il était seul. Celle-ci est devenue sa maîtresse par la suite et comme pour la remercier, il est toujours resté fidèle à ses côtés. Même pendant qu’elle accouchait, il était là pour la soutenir.

Maria a rencontré Jack lorsqu’il n’était encore qu’un nouveau-né. Elle a pris grand soin de lui et lui a offert une belle vie depuis. Reconnaissant, Jack lui a prouvé sa loyauté à plusieurs reprises, comme lors de ses 3 accouchements à domicile. Il tenait à veiller sur elle et la mère de famille a découvert cela en visionnant d’anciennes photos.

Jack est âgé de 10 ans aujourd’hui, mais quand Maria l’a récupéré, il n’ouvrait même pas encore les yeux. Il avait été abandonné par sa mère avec le reste de sa fratrie et son état de santé était préoccupant. Elle a tout fait pour le secourir, puis a été soulagée de voir qu'il allait de mieux en mieux. Finalement, elle l’a gardé auprès d’elle en décidant de l’adopter et le quadrupède est devenu son plus fidèle compagnon.

Un ami présent dans tous les moments

Du temps a coulé depuis ce jour et Maria a accouché 3 fois à la maison. Parfois nostalgique de ces moments très forts, il lui arrive de revisionner des vidéos ou des photos. C’est ainsi qu’elle s’est aperçue que Jack avait participé à chacune des naissances.

Pour une interview menée par Newsweek , elle s’est remémorée à quel point le félin avait été impliqué lors des accouchements : « Il accourait vers moi, me donnait des coups de tête et ronronnait dès qu'une contraction commençait, puis retournait me regarder de l'autre côté de la pièce après le pic de la contraction [...] Il a fait ça pendant environ une heure », témoignait-elle.

@altxmaria / TikTok

À chaque contraction, Jack était là pour l’épauler aux côtés de son compagnon. Des instants partagés très précieux, que Maria chérit par-dessus tout. La reconnaissance du chat envers sa maîtresse est infinie et sa loyauté n'est définitivement pas à prouver.