Le meilleur ami de cette chatte vivant sur un bateau est un chien en peluche dont elle ne se sépare jamais (vidéo)

Madeline mène une vie d’aventurière, cette chatte sillonnant les mers et les océans du monde entier à bord du bateau de ses humains. Elle n’a ni le mal de mer, ni celui du pays, et son ami chien en peluche y est assurément pour beaucoup.

Madeline est une chatte à la robe roux et blanc qui partage la vedette du compte Instagram « moxtheboat » avec ses propriétaires Megan et Leonidas, ainsi que Moxie, le voilier de ces derniers.

Le couple menait une vie assez confortable en travaillant dans le monde de la finance à New York. Megan et Leonidas ont toutefois décidé de tout quitter pour vivre dans le bateau et voyager partout dans le monde. Récemment, la petite famille s’est rendue en Grèce et en Croatie, entre autres destinations en Méditerranée.

Madeline est une excellente partenaire de voyage pour eux, enchaînant découvertes et aventures à leurs côtés. Elle a bel et bien la patte marine et ne craint pas les caprices de la mer, encore moins lorsqu’elle est tendrement blottie contre son compagnon de toujours : son chien en peluche.



moxtheboat / Instragram

Ce dernier est devenu son doudou et il ne la quitte pas d’une semelle. Elle l’emmène absolument partout avec elle. Comme il est un peu plus grand, Madeline s’en sert aussi comme d’un matelas, s’installant confortablement dessus pour ses innombrables siestes quotidiennes.

Même lorsque la chatte s’endort dans le lit de ses maîtres, elle fait en sorte que sa peluche y ait sa petite place, lui aussi. « Nous aimons notre chatte… Et elle adore son chien », indiquent Megan et Leonidas en légende d’une vidéo devenue virale sur Instagram et racontant cette incroyable histoire d’amitié entre la minette et son jouet dont elle ne se sépare jamais.

Voici la publication en question, que relaie Parade Pets :

La peluche appartenait à sa propriétaire

Répondant à la question d’un internaute en commentaire au sujet de la provenance de la peluche, Megan a expliqué que c’était son doudou à l’origine, et qu’elle l’avait donnée à Madeline après son adoption.

moxtheboat / Instragram

Quelqu’un d’autre lui a demandé pourquoi la chatte était attachée en permanence. Sa maîtresse lui a répondu que c’était une mesure de précaution prise pour des raisons évidentes de sécurité. Le but est d’éviter qu’elle ne tombe par-dessus bord pendant la navigation. En revanche, lorsque le bateau est à l’arrêt, Madeline a droit à davantage de liberté.