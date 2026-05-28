Accompagnant ses maîtres en vacances, un chat disparaît pendant 2 ans avant de refaire surface en réclamant à manger dans un restaurant
Introuvable depuis sa fugue survenue en pleines vacances 2 ans plus tôt, le chat Mikey a récemment été identifié après sa capture dans une commune vosgienne, permettant à une association de retrouver sa famille. Ses propriétaires, domiciliés à plusieurs heures de route, ont été émus d'apprendre son sauvetage.
Quand on a eu la bonne idée de faire pucer son animal de compagnie (c'est d'ailleurs une obligation légale depuis des années) et que ce dernier disparaît, les chances de le retrouver sont évidemment plus élevées, et ce, même après plusieurs années. L'histoire de Mikey, que rapporte Vosges Matin, en apporte une nouvelle illustration.
Récemment, un membre du personnel d'un hôtel-restaurant situé à Xonrupt-Longemer (88) s'était rapproché de l'association locale Ramenez-moi chez moi au sujet d'un chat au pelage tigré qui avait pris l'habitude d'y réclamer de la nourriture.
Ramenez-moi chez moi / Facebook
Une bénévole s'était alors rendue sur les lieux pour installer une cage trappe. Le 20 mai 2026, le matou en question s'est laissé enfermé dans le dispositif de capture en toute sécurité.
Comme à chaque fois qu'un animal est secouru, le quadrupède a été passé au lecteur de puce d'identification. Grâce à celle-ci, l'équipe de Ramenez-moi chez moi a appris qu'il s'appelle Mikey et que sa famille avait signalé sa disparition le 4 mai 2024, soit 2 années plus tôt.
Mikey n'est pas originaire de la région. En fait, il s'était volatilisé dans le secteur du col de la Schlucht alors qu'il accompagnait ses propriétaires en vacances à ce moment-là. Ceux-ci venaient de loin ; ils habitent à 5 heures de route de là.
Mikey est entre de bonnes mains en attendant les retrouvailles
Ses humains l'avaient longtemps cherché, sans résultat. On imagine donc la joie et le soulagement qu'ils ont dû ressentir lorsque Ramenez-moi chez moi les a contactés pour leur annoncer la merveilleuse nouvelle.
Ils ont prévu de faire le voyage le vendredi 22 mai pour les retrouvailles et le retour tant attendu de Mikey à la maison.
Tout cela est raconté dans une vidéo partagée le 20 mai sur la page Facebook de Ramenez-moi chez moi. L'auteure y explique que sa mère s'occupe du chat en attendant l'arrivée de ses maîtres. La voici :
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Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
1 commentaire
Marie Bonfanti a écrit : 2 h
Magnifique ! Merci la personne qui a contacté l'asso "Ramenez-moi chez moi", merci à cette asso d'exister, merci à toute cette chaîne de solidarité. Faites identifier vos animaux de compagnie comme la loi l'exige !
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