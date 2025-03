Percuté par une voiture, ce chat blessé trouve du réconfort auprès de ses sauveurs

Grey Hawk n’a pas vu le danger arriver lorsqu’une voiture s’est approchée de lui à pleine vitesse. Le pauvre chat a été percuté de plein fouet et laissé livré à lui-même avec ses blessures. Des bienfaiteurs l’ont découvert et font désormais tout pour le maintenir en vie.

Grey Hawk, un chat au long pelage gris, tente difficilement de se remettre d’un accident de la route au cours duquel il aurait pu perdre la vie. En effet, l’animal a été percuté par une voiture et a été gravement blessé dans l’impact. Un bienfaiteur est intervenu en le découvrant en piteux état.

L’individu, un passant d’après Yahoo News, s’est inquiété pour le félin en comprenant qu’il avait été victime d’un accident. Il a contacté l’association Erie trap and release, basée à Erie en Pennsylvanie (États-Unis) pour obtenir de l’aide. La fondatrice, Toni Smith, a immédiatement répondu à son appel et s’est donné pour mission de sauver le quadrupède.

Toni Smith / Facebook

Un état de santé catastrophique

Toni a fait le tour des vétérinaires locaux, mais personne n’a souhaité prendre en charge Grey Hawk par manque de temps et de moyens. La femme a dû se rendre en Ohio pour que le chat soit examiné en urgence. Sur place, les vétérinaires ont constaté que l’une de ses pattes avait été gravement endommagée et qu’une amputation était inévitable.

Toutefois, Grey Hawk était bien trop faible physiquement pour en bénéficier tout de suite. En effet, plusieurs de ses organes vitaux, dont ses poumons, ses reins et son foie, ont été touchés lors de l’accident. Une opération était donc bien trop risquée pour lui dans son état actuel.

Toni Smith / Facebook

Heureusement, celui-ci s’est stabilisé depuis quelques jours. Le félin a pu quitter l’hôpital et a été installé dans une famille d’accueil. Jody Burger, sa maîtresse temporaire, vit toujours dans l’inquiétude que la santé du chat se dégrade drastiquement. Elle fait donc son possible pour la maintenir et ne quitte pas son protégé des yeux.

A lire aussi : Un garçon de 8 ans sauve un chaton qui servait de ballon de football à des enfants et l'adopte

L’animal a le soutien de sa propriétaire d’accueil, de Toni, mais également de toute une communauté en ligne qui s’est mobilisée pour l’aider, notamment en réalisant des dons. Espérons que cette bienveillance et cet amour lui donnent la force nécessaire pour se rétablir.