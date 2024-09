Percuté sur l’autoroute, un chat apparemment décédé se met à respirer chez le vétérinaire

On dit souvent que les chats ont 7 ou 9 vies selon les cultures, et l’histoire de Marcus semble le confirmer. Le pauvre félin a été percuté par un véhicule roulant à vive allure. Son petit corps inanimé a été récupéré par un bienfaiteur pour être incinéré, mais il s’est avéré que le chat n’en avait pas encore fini avec la vie…

Depuis quelques mois, les membres de l’association AlleyCATS Alliance partagent leur quotidien avec un miraculé. Il s’agit d’un chat nommé Marcus, qui a survécu à un terrible accident de voiture. Son sauveteur le pensait d’ailleurs décédé lorsqu’il l’a récupéré pour la première fois.

C’était sur le bord d’une autoroute de l'Okanagan, au Canada, précisait RevelStoke Review. Le félin au pelage noir était inanimé sur le bas-côté après avoir été violemment percuté par un véhicule. Une personne au grand cœur l’a remarqué et, ne le voyant pas bouger, a pensé qu’il était décédé. Elle a alors souhaité lui offrir un départ plus digne en l’emmenant chez le vétérinaire.

AlleyCATS Alliance / Facebook

Il y avait encore de l’espoir pour lui

À la clinique, les intervenants ont constaté que l’animal était toujours en vie. Son pronostic vital était certes engagé, mais il y avait encore quelque chose à faire pour le secourir. Le chat a donc bénéficié de nombreux soins et de plusieurs opérations, dont une pour réparer sa mâchoire fracturée.

Tout son petit corps avait souffert de l’accident et pourtant, le rescapé nommé Marcus par ses bienfaiteurs s’est doucement remis sur pattes : « Il a rapidement prouvé qu'il était un combattant », écrivait un porte-parole d’AlleyCATS Alliance sur Facebook. De plus, malgré tout ce qu’il avait enduré, il était d’une gentillesse sans nom.

AlleyCATS Alliance / Facebook

Une seconde vie

Même s’il se remet encore de son accident, Marcus est désormais prêt à rejoindre sa maison pour la vie. Les membres du refuge sont persuadés qu’il fera le bonheur de son maître tant il est attachant : « Marcus est très calme, aimant et facile à vivre » partageaient-ils.

Il vit actuellement au sein d’une maison d’accueil dans laquelle il s’épanouit et profite de sa seconde chance : « Marcus a prouvé qu'il avait effectivement 9 vies [...] Il est en bonne santé et plein d'amour et d'énergie ».