Percuté par un train, ce chat roux grièvement blessé est sauvé par des agents qui coupent le courant pour l’évacuer en toute sécurité

Percuté par un train sur une voie ferrée, un chat roux a été retrouvé dans un état critique, souffrant de multiples fractures et d’un traumatisme sévère. Pris en charge en urgence, le félin est aujourd’hui stable et les vétérinaires se montrent optimistes quant à ses chances de récupération complète, malgré la gravité de ses blessures.

A Long Island (New York), les agents de la MTA (organisme qui gère les transports publics de la région new-yorkaise) et John DeBacker, figure bien connue du sauvetage animalier, ont secouru un chat ayant miraculeusement survécu après avoir été percuté par un train, rapportait ABC 7 New York .

Le samedi 11 avril 2026, le félin en question avait été repéré une première fois sur la voie ferrée par un conducteur de train près de la station de Lindenhurst, mais il le croyait mort, car il ne bougeait pas.

Le même conducteur l'a revu le lendemain dimanche à 19 heures. Cette fois-ci, le chat au pelage roux bougeait la tête. Il en a alors informé ses supérieurs.

« Le chat nous regardait tout le temps »

La MTA a aussitôt coupé l'alimentation électrique au niveau des rails pour permettre à ses agents d'intervenir en toute sécurité.

« Le chat nous regardait tout le temps, nos regards se sont croisés. Nous voulions nous assurer qu’il ne s’enfuirait pas », raconte l’agente Vikki Machado, de la police de la MTA. C'est d'ailleurs elle qui l'a appelé Garfield par la suite.

Le sauvetage à proprement parlé a été filmé par la caméra de corps de l'un de ses collègues, et la vidéo postée sur Instagram. La voici :

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Sur les images, c'est John DeBacker que l'on voit procéder à la capture du quadrupède. Vice-président de Long Island Cat/Kitten Solution Rescue, il compte de très nombreux sauvetages d'animaux à son actif. Nous avions d'ailleurs relayé plusieurs d'entre eux, dont celui de ce chat bloqué au milieu d'une autoroute bondée et de ce chaton tombé dans une cheminée.

Des blessures graves, mais de grandes chances de guérison

« La partie la plus effrayante pour moi était de ne pas savoir ce qui se passait dans la tête du chat, s’il allait s’enfuir ou non », raconte John DeBacker.

Il est intervenu avec l'aide des agents de la MTA, auxquels il a demandé « de se placer devant le chat pour le distraire afin qu’il les regarde eux et pas [lui], pour [qu'il] puisse le capturer avec le filet ». Il y est parvenu.

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John DeBacker

Garfield a été emmené en clinique vétérinaire. Il souffre d’une fracture complète au niveau de la patte, de 2 hanches fracturées et a le nez cassé. Son état est stable et d'après John DeBacker, ses chances de guérir totalement sont bonnes car il est jeune.