Un homme effectue une intervention risquée en voyant un chat bloqué au milieu d'une autoroute bondée

Un bénévole a pris d’énormes risques pour sauver la vie d’une chatte s’étant retrouvée entre les voies d’une autoroute très fréquentée. L’animal était susceptible de finir sur la chaussée à tout moment, et l’intervenant devait donc procéder avec une extrême prudence.

Des bénévoles ont sauvé une chatte bloquée sur une voie rapide. Même s’ils n’ont pas pu lui éviter l’accident, elle a miraculeusement survécu à sa mésaventure, rapportait The Dodo.

John Debacker avait été prévenu de la présence d’une chatte calico au milieu d’une autoroute new-yorkaise et s’était dépêché de se rendre sur les lieux. Il avait appelé Karenlynn Starcher, bénévole elle aussi, en renfort.



John Debacker / The Dodo

L’animal se tenait sur le muret central séparant les 4 voies côté ouest les 4 autres côtés est. Elle risquait de se retrouver sur l’une des chaussées à tout moment, ce qui lui aurait assurément coûté la vie vu le nombre de véhicules et la vitesse à laquelle ils passaient.



John Debacker / The Dodo

John Debacker s’est garé côté ouest. Il s’est avancé très lentement vers la chatte qu’il voulait à tout prix éviter d’effrayer. Tenant une couverture, il s’apprêtait à se saisir de la minette quand cette dernière a été prise de panique et a sauté. Le scénario que l’homme cherchait à prévenir s’est malheureusement produit.

La chatte a réussi à traverser une voie, puis la 2e, mais a échoué sur la 3e où elle a été renversée. John Debacker et Karenlynn Starcher s’attendaient au pire. « J'ai immédiatement sauté par-dessus la barrière et forcé la circulation à s'arrêter, alors que la chatte était allongée sur la voie numéro 3 », raconte le bénévole à The Dodo.



John Debacker / The Dodo

Contre toute attente, la chatte était toujours en vie. « Je l'ai attrapée de toutes mes forces et je l'ai enveloppée dans une couverture », poursuit-il. Le duo l’a mise en sécurité dans une cage, puis emmenée aux urgences vétérinaires.



John Debacker / The Dodo

Un diagnostic agréablement surprenant

Quoique sonnée, elle ne semblait pas blessée. Les différents examens ont confirmé par la suite qu’elle était totalement indemne. C’est ce qui a amené John Debacker à l’appeler Miracle. Il ne savait pas encore qu’elle avait déjà un nom.

En la passant au lecteur de puce, il a découvert qu’elle était effectivement identifiée. La chatte s’appelle en fait Flamingo et ses propriétaires habitent à moins de 2 kilomètres de l’endroit où il l’a sauvée. Elle a été restituée à sa famille peu après.

John Debacker / The Dodo

John Debacker reçoit régulièrement des nouvelles de Flamingo de la part de ses maîtres, qui lui sont reconnaissants de l’avoir ramenée saine et sauve. Lui l’est envers tous les automobilistes qui s’étaient arrêtés pour lui permettre d’intervenir. « Voir toutes les voies de circulation stopper pour un animal était un spectacle incroyable », dit-il à ce propos.