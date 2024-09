Un miaulement désespéré conduit à la découverte et au sauvetage d'un chaton en détresse

John Debacker, un sauveteur d’animaux originaire de New York (États-Unis), a reçu l’appel d’une femme au sujet d’un chat en détresse dans sa maison. L’animal, tombé dans sa cheminée, était coincé sur place depuis plusieurs jours et implorait l’aide de quiconque pouvait l’entendre.

Il miaulait à pleins poumons et s’est fait remarquer par la propriétaire des lieux, qui rentrait de 12 jours de vacances à ce moment-là : « Cette propriétaire a été accueillie avec les sons terrifiants d'un chaton en détresse » partageait John sur Facebook. Elle a fait des recherches pour retrouver l’auteur des cris, mais n’est pas parvenue à le localiser. Ne pouvant se résoudre à le laisser souffrir, elle a pris contact avec John.

John Debacker / Facebook

Une mission de sauvetage complexe

En tant que sauveteur aguerri, ce dernier est parvenu à trouver la provenance des miaulements et a pu retracer l’incident qui a mené le félin jusqu’au domicile de la dame : « Nous avons réalisé que le chaton était tombé dans sa cheminée et avait chuté d’environ 4,5 mettre pour atterrir derrière un mur de ciment », déclarait-il.

Comme il était impossible d’atteindre le chaton, John, aidé de son collaborateur Deb Oliver, a utilisé des marteaux et des pieds de biche pour dégager le passage. Le chaton se trouvait derrière une grille obstruée que les sauveteurs sont parvenus à déblayer. Ils ont alors vu le minois du félin qui s’est empressé de passer sa tête dans le trou pour sortir.

Le rescapé a été confié à un refuge

L’animal semblait heureux et reconnaissant d’avoir été tiré d’affaires : « Le chaton s'est avéré très gentil et affectueux » affirmait John. Difficile de savoir combien de temps il avait été piégé, mais il était affamé et a englouti le repas offert par ses bienfaiteurs. Il a par la suite rejoint le refuge Catpurrccinos, précisait The Dodo, pour écrire la suite de son histoire.

John Debacker / Facebook