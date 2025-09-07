Pendant un voyage en voiture, un rat calme son amie féline stressée, preuve que l’amitié n’a pas de règles (vidéo)

L’un est un prédateur, l’autre est une proie, mais il serait injuste de réduire ces boules de poils à cela ! Au-delà d’être des opposées, elles sont surtout devenues de véritables amies au fil des années. Un récit aussi improbable qu’adorable, qui prouve que l’amitié n’a pas de codes.

Perseya, une féline au pelage roux, a pour meilleur ami Filya, une autre boule de poils, mais bien différente de lui. En effet, ce dernier est un rat , mais cela n’a pas empêché les 2 amis de tisser un lien très fort. Il est rare de voir l’un sans l’autre, tant dans les moments de jeu que dans ceux de tendresse.

Comme l’a précisé The Dodo , Perseya et Filya ont grandi ensemble. De ce fait, la féline ne voit plus le rongeur comme une proie, mais plutôt comme un partenaire de vie, une présence agréable à ses côtés. La propriétaire des animaux, Irina, évite toutefois de les laisser sans surveillance, mais a pu constater que leur amitié s’était renforcée au fil du temps.

Des drôles d’amis

Ce qui est impressionnant, c’est de constater à quel point la chatte s’est adaptée à son ami, bien plus fragile qu’elle. Lorsqu’ils jouent tous les 2, elle est très douce pour ne pas lui faire de mal. Filya, quant à lui, n’est pas du tout effrayé par le gabarit de la féline, bien au contraire. Il est très volontaire pour chahuter avec elle et vient souvent dans ses pattes lorsqu’elle se déplace.

En somme, les boules de poils ont su trouver le bon équilibre entre elles. D’ailleurs, Perseya et Filya prennent soin l’un de l’autre mutuellement. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, les 2 se trouvent à bord d’une voiture et le chat est particulièrement stressé. Le rongeur lui apporte alors le réconfort dont il a besoin, tentant de le rassurer.

Ces belles scènes d’amitié attendrissent particulièrement les internautes, qui s’expriment régulièrement dans la section des commentaires : « Je ne savais pas que les rats pouvaient être aussi affectueux… ils ont une amitié incroyable, j'espère qu'elle durera de nombreuses et longues années », commentait quelqu’un, « Ils sont comme Tom et Jerry qui se lient d'amitié », imageait une autre personne.