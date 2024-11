Elle croit qu’un rat se trouve dans son hangar et fait le rapprochement avec le chat disparu de ses voisins

En poussant la porte de sa grange, une femme a brièvement vu un animal filer à vive allure. Pensant d’abord qu’il s’agissait d’un rat, elle a vaqué à ses occupations jusqu’à ce que des miaulements retentissent au même endroit 3 jours plus tard. Elle a alors compris qu’il ne s’agissait pas d’un rongeur et a mené une enquête pour savoir qui était cette boule de poils.

Le quotidien d'Ashley Whitcombe et de ses proches a été terni par la disparition de leur Bengal, Saffy, le 3 octobre dernier. L’animal s’est volatilisé et n’a plus donné signe de vie pendant 3 semaines. En réalité, il ne se trouvait pas loin du domicile familial, ce que ses propriétaires ont finalement découvert.

Saffy est parvenu à contourner la vigilance de ses maîtres et a fugué pour partir à l’aventure. Ses maîtres ont découvert qu’il n’était plus dans la maison et sont partis à sa recherche dans leur quartier à Southampton (Royaume-Uni). Ils ont placardé des affiches et partagé le minois du félin sur les réseaux sociaux, en vain.

Ashley Whitcombe / Facebook

Une rencontre surprenante

3 semaines après la disparition du chat, une voisine des Whitcombe nommée Alison Scanlon s’apprêtait à entrer dans sa grange quand quelque chose l’a interpellée : « Un jour, je suis entrée dans mon hangar et quelque chose a traversé mon hangar, j'ai pensé que c'était un rat » a-t-elle déclaré dans un témoignage partagé par Yahoo News.

La dame a cherché le rongeur “pendant de longues heures”, mais n’est pas parvenue à le localiser. Finalement, après 3 jours de recherche, des bruits l’ont interpellée : « J’ai entendu un miaulement et le chat est sorti du hangar », témoignait-elle. Elle a d’abord pensé qu’il pouvait s’agir de l’animal d’un voisin, car les chats venaient souvent lui rendre visite. Mais lorsque sa fille lui a appris qu’il s’agissait d’un félin de race, elle a pensé qu’il devait appartenir à quelqu’un.

À la recherche des propriétaires

Alison a questionné ses voisins et n’a pas obtenu d’informations. Elle a également posté des messages sur les réseaux sociaux pour retrouver les maîtres du chat, ce qui n’a rien donné. Quelque temps plus tard, alors qu’elle perdait espoir, elle a découvert une publication rédigée par Ashley Whitcombe avec la photo du chat et a contacté cette dernière.

Laquelle s’est précipitée chez elle pour retrouver le matou, qui était en réalité Saffy. Elle a retrouvé son félin en excellente santé, car Alison avait pris soin de lui. Reconnaissante, elle a offert des fleurs à la bienfaitrice et lui a donné de l’argent pour la remercier : « Nous sommes très reconnaissants », déclarait Ashley.