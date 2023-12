Elles conçoivent un livre pour apprendre aux chiens à comprendre leur patois

Les dialectes locaux sont très importants pour certaines personnes. Plus qu’un simple langage, ils représentent toute une histoire et rendent fiers ceux qui les parlent. Et si nos animaux aussi étaient capables de comprendre notre patois ? C’est l’essence même du livre “Apprendre le jèrriais à votre chien”.

À Jersey, île Anglo-Normande surplombant la Manche, environ 500 natifs parlent encore le patois local appelé jèrriais. Des efforts sont faits pour ne pas perdre ce langage si ancré dans le cœur des habitants. Et récemment, 2 femmes ont eu une idée aussi brillante qu’originale : le transmettre aux chiens.

Anne Cakebread, illustratrice, et Susan Parker, professeure de langue locale, ont uni leurs savoir-faire dans la conception d’un ouvrage inédit, “Apprendre le jèrriais à votre chien”. Il s’agit d’un livre illustré qui a pour objectif d’aider les propriétaires à communiquer en jèrriais avec leur animal.

Anne Cakebread / Facebook

Un essor pour la langue

Les habitants de Jersey sont de plus en plus nombreux à vouloir se réapproprier le dialecte local. Lequel est d’ailleurs appris dans les écoles, comme l’a mentionné ITV. Dans ce contexte, le livre d’Anne et de Susan est un outil ludique permettant aux maîtres de s’exercer et de transmettre le jargon.

À l’intérieur du bouquin, des commandes sont rédigées pour s’adresser aux toutous, telles que “Assied-te” pour “assis”. Elles sont accompagnées d’une transcription phonétique pour travailler sur la prononciation. Des expressions ont également été ajoutées. Enfin, Anne s’est chargée d’embellir l’ensemble avec des illustrations inspirées des années 50.

A lire aussi : Loyauté sans fin : Un chien attend son maître décédé depuis des mois à l'hôpital (vidéo)

« Je suis ravie qu'Anne m'ait contactée pour créer ce livre »

Selon Suzan, cet ouvrage est « un ajout important à la boîte à outils » permettant de « revitaliser » le jèrriais. Elle espère qu’il se retrouvera sous le sapin de Noël de nombreux locaux cette année, et a déclaré avec humour : « J'aimerais entendre autant de chiens que possible parler jerriais d'ici Pâques ! ».