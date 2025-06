Paraplégique à cause d’un grave accident et vouée à l’euthanasie, cette chatte amuse la galerie en courant avec un style très personnel dès qu’elle en a l’occasion (vidéo)

Nadine Alliye et son conjoint vivaient à Dubaï lorsqu’ils ont adopté Toffee. Beaucoup de personnes n’imaginaient pas que la chatte, touchée par un grave accident de voiture et en étant ressortie paraplégique, puisse vivre une vie sereine. C’est Toffee elle-même, désormais bien entourée, qui leur a prouvé tout le contraire.

Nadine savait parfaitement que l’adoption de Toffee, conjointe à l’adoption d’un autre chat auprès de l’association Animals and Me, serait un véritable défi. La féline n’avait plus l’usage de ses pattes arrière car sa colonne vertébrale avait été touchée lors de l’accident de la route. Si plusieurs adaptations ont en effet dû être pensées pour Toffee, la jeune femme a été étonnée par l’incroyable résilience de cete dernière : toujours prête à faire des blagues et à amuser son entourage.

@toffeetheparaplegiccat / TikTok

« Tout le monde était si triste de voir un chat paraplégique »

Ce qui a été le plus pesant au départ, a sans doute été le regard des autres sur la condition de Toffee. Nadine confiait à People : « Lorsque nous avons eu Toffee pour la première fois à l’aéroport, tout le monde était si triste de voir un chat paraplégique. Encore aujourd’hui, lorsque nous l’emmenons en public, les gens sont si tristes de la voir ». Le couple se souvient d’une fois où un vétérinaire les a même orientés vers une euthanasie.

Pourtant, Toffee est tout sauf une chatte triste. N’éprouvant aucune douleur dans le bas de son corps, il ne sent pas vraiment limité dans ses activités.

@toffeetheparaplegiccat / TikTok

« Tout ce qu’il veut, c’est jouer »

En effet, Toffee est une vrai boute-en-train dans sa vie de tous les jours, chez ses propriétaires qui ont maintenant déménagé au Canada. Ce qu’elle préfère ce sont sans doute les courses folles à travers la maison et les parties de cache cache.

Sa maîtresse l’a bien compris et tient à proposer le meilleur pour sa protégée : « des tunnels pour chats emboîtés qui traversent tout l’appartement ».

« Le chat le plus heureux que j’aie rencontrer »

Même si Toffee doit être aidée pour se rendre dans sa litière, et doit porter des couches lorsque ses propriétaires s’absentent, elle fascine tout le monde par sa vitalité. Plusieurs fois, elle a fait peur à ses maîtres en tentant de s’échapper. Nadine se souvient d’une fois très récente, où Toffee a pris ses quartiers dans l’immense terrain de ses beaux-parents. Retrouvée quelques minutes plus tard, elle avait en fait juste envie de se promener !