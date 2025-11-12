Un chat et les enfants d’une garderie ont rendez-vous quotidiennement pour se dire bonjour (vidéo)

Peut-être qu’il vous est déjà arrivé de croiser chaque jour le même chat au coin d’une rue. Certains finissent même par créer des rituels quotidiens avec des animaux qu’ils ne connaissaient pas, et c’est le cas de Corduroy. Adoré par les enfants d’une garderie, le félin les salue chaque jour, aidé par son propriétaire.

Ben, un amateur de musique et de boxe, est aussi un grand fan de chats. Plusieurs boules de poils partagent son domicile comme Corduroy, un félin au pelage roux. Le chat passe du temps à la fenêtre et a été repéré par un groupe d’enfants . Alors, à chaque fois que celui-ci passe, son propriétaire s’assure qu’il n’oublie pas de les saluer !

Un simple bonjour peut égayer notre journée, et c’est bien ce qu’a prouvé la vidéo de Ben, postée sur TikTok. Sur le clip, rapporté par Pethelpful , l’homme a filmé une interaction entre sa boule de poils et des enfants ravis de la voir à la fenêtre.

@ben.jaminrex / TikTok

Un bonheur quotidien

Sur la vidéo, Ben a expliqué qu’il s’agissait d’un groupe de jeunes bilingues gardés dans un établissement local. Effectivement, on entend parler les enfants en espagnol et en anglais. Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’il existe un langage universel et que les mots ne sont pas nécessaires pour le parler.

Un simple regard, une simple interaction peut suffire à communiquer avec quelqu’un. Dans ce cas, il s’agit d’un échange de salutations avec Corduroy. À chaque fois que les enfants passaient sous la fenêtre de Ben, ils voyaient le minois du félin contre la vitre. Cela les mettait en joie et le propriétaire du chat a aidé celui-ci à les saluer.

