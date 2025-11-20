Inquiet pour les chats errants du quartier, ce couple décide de fabriquer des abris confortables pour leur permettre de passer les jours froids en sécurité (vidéo)

Les chats sont connus pour être des animaux indépendants, courageux et débrouillards. Néanmoins, dans certaines régions du monde comme le nord des États-Unis, les hivers sont si rudes que certains matous ne parviennent pas à survivre. C’est pourquoi Melody Karle et son compagnon ont décidé de tout mettre en œuvre pour aider les félins de leur quartier.

Lorsqu’elle a emménagé dans sa nouvelle maison, dans le Montana, Melody Karle s’est immédiatement rendue compte qu’il y avait un nombre incalculable de chats errants. Inquiète pour leur sort, elle a décidé avec l’aide de son mari de leur fabriquer des abris chauffés et sécurisés pour passer l’hiver… Rapidement, beaucoup de matous se sont invités dans la première petite cabane, construite à l’aide de matériaux de récupération comme une table de pique-nique, une vieille clôture et une lampe chauffante pour poulailler. Face à ce succès, le couple a décidé de construire une seconde cabane, plus grande et mieux aménagée. Montée à l’aide de coffres de rangement extérieurs en plastique, garnis de paille et équipés de tapis chauffants et de caméras, cet abri a remporté un immense succès chez les félins errants du quartier !

Un coup de coeur inexplicable

Parmi les visiteurs réguliers, un chat senior roux et blanc étaient particulièrement présent. Renommé OTM (Old Tom Morris) par ses bienfaiteurs, le matou est venu passer du temps dans la cabane pendant un an. Chaque jour, il se rendait sur place, profitait d’un bon repas, faisait une sieste dans l’un des abris et repartait sans jamais se laisser approcher par le couple. Mais un jour, il est arrivé chez Melody et son mari avec une franche blessure à l’épaule. Incapable de le laisser retourner à la rue dans cet état, la bonne samaritaine l’a attrapé et emmené chez le vétérinaire. Depuis, OTM a élu domicile chez ses bienfaiteurs et est devenu un parfait petit chat d’intérieur depuis 2 ans maintenant ! “Ce n'était pas notre intention d'adopter l'un d'entre eux. Nous avions déjà des chats et nous ne pensions pas non plus qu'ils étaient amicaux au départ”, a confié Melody lors d’un entretien accordé au média The Dodo.

© @kittenrampage / TikTok

Par la suite, Melody et son mari ont recueilli 2 autres félins, Winston et Patrick. Ils collaborent également avec des refuges et associations locales pour les soins, la stérilisation et les vaccins. Certains de leurs voisins ont même adopté quelques-uns de leurs protégés ! “Même si ce n'est pas parfait, c'est mieux que rien”, a-t-elle conclu avec bienveillance.

