« On le pensait sans vie », un chat survit 2 ans seul dans un appartement de Poitiers après l’hospitalisation de sa maîtresse

On peut dire que c’est un miracle. Un chat porté disparu depuis 2 ans a été retrouvé vivant dans un appartement de Poitiers, dans la Vienne (86). Alors que sa maîtresse était hospitalisée depuis le printemps 2024 et le pensait mort, l’animal a survécu seul, enfermé, en se nourrissant de croquettes restantes et de quelques gouttes d’eau sur le balcon.

L’histoire récemment relayée par plusieurs journaux régionaux, dont Le Dauphiné, est à peine croyable. Un véritable miracle, selon les témoins : un chat a survécu 2 années, enfermé seul dans un appartement du quartier des Couronneries à Poitiers (86).

Porté disparu…

C’est au printemps 2024 que commence cette folle histoire. Pour la propriétaire de ce minou, tout s’était alors enchaîné un peu trop vite : un souci de santé, une hospitalisation en urgence, et l’intervention des pompiers qui ont dû entrer dans son appartement par le balcon en cassant une fenêtre.

Malgré la situation chaotique, la septuagénaire a avant tout pensé à son chat en demandant de l’aide à l’association Les Chats de la rue pour le récupérer et veiller sur lui. Hélas, malgré les recherches intensives, impossible pour les sauveteurs de mettre la main sur le minou, qui a fini par être considéré comme disparu.

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La vie a ensuite suivi son cours et la propriétaire s’est installée en résidence seniors après son hospitalisation. Récemment, sa famille a souhaité récupérer ses affaires dans son ancien logement. C'est là qu'elle a découvert le petit félin bien vivant, 2 ans après sa disparition officielle !

Une survie miraculeuse

Enfermé seul pendant tout ce temps, le minou avait survécu dans des conditions extrêmes, se nourrissant des dernières réserves de croquettes et de quelques gouttes d’eau récupérées ici et là, notamment via l’accès au balcon.

© Photo d'illustration

Ne pesant plus qu’un kilo, le petit félin est toutefois apparu dans un état de grande faiblesse lors de sa découverte. Très vite pris en charge par un vétérinaire, il a bénéficié de soins attentifs qui ont permis de stabiliser puis d’améliorer son état général. Le bilan de santé a révélé surtout des carences et une déshydratation chronique, mais rien d’irréversible, laissant place à un réel espoir de récupération.

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Pour les témoins et l’association, la stupeur a été totale : « On le pensait mort. Donc le retrouver vivant était une grande surprise », a confié l’un d’eux à La Nouvelle République.

Par la suite, le petit miraculé a pu retrouver sa propriétaire, profondément émue de le revoir, après 2 années d’absence et d’inquiétude. Une fin des plus heureuses pour une histoire paraissait pourtant sans espoir !