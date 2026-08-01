« On le cherchait dans le jardin, mais il était dans une voiture », après avoir fui le refuge, un chat est adopté par son sauveur

À Ratte (Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté), Ajax s’est logé dans le moteur d’un inconnu et a accepté l’aide chaleureuse proposée par son sauveur. Océane Rougier, la présidente du refuge Enjoy Life, explique que le chat a disparu du refuge, puis a été retrouvé entre les mains d’une famille bienveillante, qui s’est rapidement décidée à le garder pour toujours.

Alors que le reste de sa portée a pu quitter le refuge pour rejoindre des familles, Ajax restait dans l’attente. Ayant tendance à prendre la fuite, il n’en était pas à sa première tentative de fugue. Fin juin, Ajax est arrivé à ses fins, est parti du refuge et a été porté disparu.

« Cette soirée-là, il a réussi »

Océane Rougier confie à JSL : « C’était déjà un farceur, il avait déjà tenté de sortir de sa chatière, on le voyait sur nos caméras de sécurité nous regarder. Et cette soirée-là, il a réussi ». En effet, Ajax a pu s’échapper par une fenêtre laissée entrouverte durant un épisode de canicule.

L’absence prolongée du chat a amené les bénévoles à se mobiliser rapidement.

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« Dans son moteur de voiture »

L’inquiétude de l’équipe a vite pris fin, avec l’appel d’un homme expliquant qu’il venait de retrouver un chat dans son moteur de voiture, après avoir roulé durant 20 kilomètres. Il ajoute : « Ma fille voulait s’acheter des fournitures scolaires alors j’ai décidé de nous conduire jusqu’à Lons-le-Saunier (Jura). Je me suis arrêté à Montmorot, et c’est là que j’ai entendu des miaulements ».

Sorti du moteur, Ajax a eu un réel coup de cœur pour la famille venue à son secours.

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« Je n’aurais pas pu rêver mieux comme chat »

Gilles Gauthier, l’automobiliste, a eu le bon réflexe de conduire le chat chez un vétérinaire qui a pu faire le lien avec le refuge Enjoy Life. Sachant qu’il était à la recherche d’une famille, la fille de Gilles Gauthier a exprimé le souhait de garder Ajax. Également tombé sous le charme du minet, le papa a accepté.

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Bien installé dans son nouveau chez lui, le chat s’est parfaitement adapté. Son propriétaire ajoute : « Il essaie de grimper sur mon lit, et n’arrête pas de chercher des caresses dès que je suis sur le canapé ! Je suis très content de l’avoir adopté, je n’aurais pas pu rêver mieux comme chat ». De son côté, le refuge Enjoy Life se dit extrêmement soulagé de cette excellente nouvelle.