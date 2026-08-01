« On le cherchait dans le jardin, mais il était dans une voiture », après avoir fui le refuge, un chat est adopté par son sauveur
À Ratte (Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté), Ajax s’est logé dans le moteur d’un inconnu et a accepté l’aide chaleureuse proposée par son sauveur. Océane Rougier, la présidente du refuge Enjoy Life, explique que le chat a disparu du refuge, puis a été retrouvé entre les mains d’une famille bienveillante, qui s’est rapidement décidée à le garder pour toujours.
Alors que le reste de sa portée a pu quitter le refuge pour rejoindre des familles, Ajax restait dans l’attente. Ayant tendance à prendre la fuite, il n’en était pas à sa première tentative de fugue. Fin juin, Ajax est arrivé à ses fins, est parti du refuge et a été porté disparu.
« Cette soirée-là, il a réussi »
Océane Rougier confie à JSL : « C’était déjà un farceur, il avait déjà tenté de sortir de sa chatière, on le voyait sur nos caméras de sécurité nous regarder. Et cette soirée-là, il a réussi ». En effet, Ajax a pu s’échapper par une fenêtre laissée entrouverte durant un épisode de canicule.
L’absence prolongée du chat a amené les bénévoles à se mobiliser rapidement.
« Dans son moteur de voiture »
L’inquiétude de l’équipe a vite pris fin, avec l’appel d’un homme expliquant qu’il venait de retrouver un chat dans son moteur de voiture, après avoir roulé durant 20 kilomètres. Il ajoute : « Ma fille voulait s’acheter des fournitures scolaires alors j’ai décidé de nous conduire jusqu’à Lons-le-Saunier (Jura). Je me suis arrêté à Montmorot, et c’est là que j’ai entendu des miaulements ».
Sorti du moteur, Ajax a eu un réel coup de cœur pour la famille venue à son secours.
« Je n’aurais pas pu rêver mieux comme chat »
Gilles Gauthier, l’automobiliste, a eu le bon réflexe de conduire le chat chez un vétérinaire qui a pu faire le lien avec le refuge Enjoy Life. Sachant qu’il était à la recherche d’une famille, la fille de Gilles Gauthier a exprimé le souhait de garder Ajax. Également tombé sous le charme du minet, le papa a accepté.
Bien installé dans son nouveau chez lui, le chat s’est parfaitement adapté. Son propriétaire ajoute : « Il essaie de grimper sur mon lit, et n’arrête pas de chercher des caresses dès que je suis sur le canapé ! Je suis très content de l’avoir adopté, je n’aurais pas pu rêver mieux comme chat ». De son côté, le refuge Enjoy Life se dit extrêmement soulagé de cette excellente nouvelle.
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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