Coincé dans le moteur d'une voiture, un chaton survit à la canicule et trouve une famille pour la vie

C’était un après-midi de travail chargé pour Felix Bryand, mais ce garagiste n’a pas hésité à donner la priorité au sauvetage d’une jeune chatte en détresse. Alors qu’il se trouvait dans son atelier de mécanique Scott’s Car Care, à Lubbock dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), une dame est arrivée au volant d’un 4x4.

Jennifer Rankin lui a expliqué qu’elle et sa famille entendaient des miaulements sous le capot du véhicule, sans parvenir à voir l’animal. Elle venait de faire le tour des garagistes du secteur, mais aucun n’était en mesure d’intervenir. « C'était la journée la plus chaude que nous ayons eue, 41 degrés, et nous n'avions pas pu obtenir beaucoup d'aide », raconte-t-elle à KXAN.

Felix Bryand a tout de suite accepté d’inspecter le compartiment moteur. « Nous avons eu du mal à localiser le chat, dit-il. En fin de compte, nous avons dû retirer certaines pièces d'un coin du moteur. Mais nous y sommes parvenus, et c'était une bonne chose. »

Au bout d’une heure de travail, le chaton a enfin été libéré. C’était une petite femelle au pelage roux. Le mécanicien a gentiment refusé d’être payé pour son intervention.



KAMR Local 4 News / Facebook

De l’accueil provisoire à l’adoption

Jennifer Rankin a ensuite emmené la petite rescapée chez le vétérinaire pour la faire examiner. La féline était indemne et en bonne santé, ce qui n’est pas toujours le cas avec ce genre d’incident. « Nous entendons souvent des histoires tragiques impliquant des chatons sous des capots, avec des courroies et des moteurs », explique, en effet, un employé de la clinique vétérinaire.

Les Rankin ont appelé le chaton Felix, en hommage à son sauveur. Ils l’ont accueilli chez eux pour prendre soin de lui dans l’optique de lui trouver une famille aimante pour toujours. Toutefois, quelques jours après le sauvetage, ils se sont rendu compte qu’ils s’étaient beaucoup trop attachés à lui pour le voir partir. Ils ont donc décidé de céder à la tentation du « foster fail » et de l’adopter.