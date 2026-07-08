Un chat disparu pendant 30 heures est finalement retrouvé sous la baignoire après des travaux de salle de bain

Lors de travaux réalisés dans une salle de bain, un chat a disparu sans laisser de trace, plongeant ses propriétaires dans une longue angoisse. Il sera finalement retrouvé 30 heures plus tard coincé sous la baignoire, sain et sauf, avant d’être libéré par un plombier.

Fluffy, un magnifique chat à la fourrure blanche, a vécu une mésaventure dont sa famille se souviendra longtemps et que raconte NBC 10 Boston .

Lui et ses propriétaires, Melissa et Ed Kirby, habitent Needham dans l'Etat du Massachusetts (Etats-Unis). Récemment, le couple a fait faire des travaux dans sa salle de bain, sans se douter que Fluffy allait en être le protagoniste bien malgré lui.



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Lorsque les ouvriers ont quitté les lieux, les Kirby se sont rendu compte de la disparition du félin. Ils pensaient qu'il s'était enfui à travers une porte laissée malencontreusement ouverte et l'avaient cherché partout, sans résultat.

La nuit a été particulièrement pénible et angoissante pour Melissa et Ed Kirby, qui se demandaient où Fluffy pouvait bien se trouver et s'il lui était arrivé quelque chose de grave.

Le lendemain matin, ils ont imprimé des affiches qu'ils ont placardées un peu partout. Ils ont même fait appel à un spécialiste des animaux perdus dont le Berger Allemand a ratissé le quartier. Sans plus de succès…



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« Je me suis dit que j'étais en train d'halluciner »

Melissa Kirby confie avoir « pensé [qu'elle] ne le reverrait plus jamais », jusqu'à ce retournement de situation. « J'étais à l'étage en train de pleurer quand j'ai entendu un petit miaulement, raconte-t-elle. A ce moment-là, je me suis dit que j'étais en train d'halluciner. »

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Fluffy était pris au piège sous la baignoire. Son humaine a pu voir « une petite patte qui dépassait d'un trou » au-dessus duquel la baignoire avait été installée.



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Ed Kirby a immédiatement appelé un plombier, qui a finalement libéré le chat. Celui-ci était sain et sauf malgré ces 30 heures de confinement.

Soulagés, ses propriétaires ont décidé de l'équipe d'un dispositif de localisation AirTag pour prévenir d'autres épisodes de ce genre.

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