« On a volé le chat de quelqu’un » : pendant une semaine, des pet-sitters s’occupent d’un chat qui n’est pas le bon

Parce qu’ils ont la même couleur, les mêmes taches ou d’autres caractéristiques similaires, il arrive que des chats se ressemblent comme 2 gouttes d’eau. Lorsque Dylan LaPort et Jasmine Johnson, des pet-sitters, sont allés s’occuper de Nemo, ils ne se sont pas posé la question et croyaient garder le chat de leur client. Pourtant, la réalité était tout autre.

Dylan LaPort et Jasmine Johnson n’oublieront certainement pas leur rencontre avec le chat qu’ils gardaient, Nemo, le vrai. Car oui, pendant plusieurs jours, ils se sont occupés d’un félin qui n’était pas le bon. Ils ont alors été incroyablement surpris quand les 2 animaux se sont retrouvés côte à côte et ont réalisé leur erreur.

Le duo de gardiens avait été chargé de garder Nemo pendant un mois, rapportait The Dodo . La mission a commencé sur les chapeaux de roues puisque quelques heures seulement après le départ des propriétaires du chat noir, il a reçu un message stressant. On lui indiquait que Nemo était parvenu à sortir de la maison et s’était retrouvé dehors.

Dylan LaPort / Facebook

Un chat un peu trop amical

Dylan et Jasmine sont alors partis à sa recherche, car ils étaient responsables de son bien-être. Ils n’ont cessé d’arpenter les environs jusqu’à ce qu’ils le retrouvent. Rassurés, ils ont emmené l’animal à la maison et ont pu poursuivre leur garde sans encombre.

Comme s’il était heureux d’être rentré, Nemo était particulièrement affectueux. Cela n’a pas échappé à ses pet-sitters, qui ont tout de même trouvé cela étrange. Ils ont obtenu des réponses à leurs questionnements un soir, quand le quadrupède a disparu une fois de plus. Tandis que plusieurs chats étaient parvenus à entrer dans la maison, ils ont remarqué le félin aux côtés d’un de ses congénères, le véritable Nemo !

A lire aussi : Inquiète pour ses petits, cette chatte errante vient réclamer de l’aide aux portes d’un refuge