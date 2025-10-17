Son chat refuse de partager sa maison avec son sosie venu du voisinage, et leur ressemblance provoque des quiproquos gênants (vidéo)

Un vieux matou au fort caractère et appelé Arthur ne tolère pas qu’un autre chat, aussi ressemblant soit-il, vienne empiéter sur son territoire, ni sur l’affection de sa propriétaire. Il le lui fait bien comprendre chaque fois qu’il rend visite à cette dernière pour recevoir quelques friandises.

Arthur, chat tuxedo de 16 ans, avait été sauvé de l’errance à Dubaï avant d’être adopté au Royaume-Uni, où il vit depuis. Ses aventures sont suivies par plus de 73 000 followers sur le compte TikTok qui lui est consacré, “@sirarthurmeows”.

Il y est décrit comme “le chat le plus bruyant qui soit”, mais ce n’est pas son seul trait de caractère notable. Il est aussi connu pour sa méfiance à l’égard de ses congénères. En outre, il n’est pas du genre à partager sa maison, encore moins l’amour de sa propriétaire, prénommée Tara.



@sirarthurmeows / TikTok

Celle-ci a l’habitude d’offrir des friandises au chat des voisins, qui lui ressemble comme 2 gouttes d’eau, mais Arthur n’aime pas trop cela.



@sirarthurmeows / TikTok

C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant une vidéo postée le 11 septembre 2025 et relayée par Newsweek .

On y voit le félin en question, surnommé “Not My Cat” (pas mon chat) par Tara, se tenant derrière la porte. Elle ouvre et lui souhaite la bienvenue. Il se garde bien de ne pas franchir le seuil, car il sait qu’Arthur n’est pas enchanté par sa visite. Celui-ci est dans le salon, posté sur le dossier du canapé et observant attentivement la scène, prêt à le chasser manu militari s’il se hasarde à entrer.

Tara offre quelques croquettes à “Not My Cat”, puis à Arthur pour ne pas le contrarier davantage. “Voilà, tout le monde est content. Penses-tu que vous arriverez à être amis ?” peut-on l’entendre demander à son chat, qui ne semble évidemment pas prêt à faire la paix avec son semblable.

Des drapeaux pour signaler leurs sorties et ne pas les confondre

Elle revient ensuite vers le visiteur et le caresse, ce qui l’encourage à avancer. Arthur n’a pas tardé à réagir. Tara s’empresse alors de refermer la porte pour éviter la confrontation, comme il y en a déjà eu par le passé.

Leur ressemblance est telle que Tara et la famille de “Not My Cat” avaient mis au point un système de drapeaux lorsque celui-ci et Arthur étaient plus jeunes, afin de ne pas les confondre et de prévenir les rencontres qui tournaient souvent à la bagarre. “On accrochait un drapeau rouge à la fenêtre quand Arthur était dehors, explique, en effet, sa maîtresse. Les propriétaires de ‘Not My Cat’ affichaient un drapeau vert pour signaler sa sortie. Parfois, on oubliait de mettre les drapeaux, et les chats se battaient. Heureusement, ils sont moins agressifs maintenant qu’ils sont tous les 2 de vieux messieurs.”