"On a encore du mal à y croire" : sans nouvelles de son chat depuis 6 mois, un témoignage lui redonne le sourire

Karine est soulagée. Cette habitante de Penne-d’Agenais, commune du Lot-et-Garonne, a enfin retrouvé son amie à 4 pattes qui s’était volatilisée 6 mois plus tôt, rapportait Le Républicain Lot-et-Garonne.

L’animal en question est une chatte à la robe blanche répondant au nom d’Oli. En mai dernier, Karine devait se rendre à l’étranger et ne pouvait pas emmener Oli avec elle. La propriétaire du félin avait donc décidé de le confier à une amie.

Peu après, les choses avaient pris une bien mauvaise tournure. Oli s’était faufilée à travers une fenêtre ouverte pour s’échapper et disparaître dans la nature.

Karine restait sans nouvelles de la chatte jusqu’à ce précieux témoignage posté sur le groupe Facebook « Pattes en cavale 47 », dédié, comme l’indique son nom, aux avis de recherche d’animaux de compagnie perdus dans le département aquitain.



Pattes en cavale 47 / Facebook

D’après son auteur, une personne habitant Villeneuve-sur-Lot à 10 kilomètres de Penne-d’Agenais, venait de découvrir et recueillir une chatte dont la description correspondait à celle d’Oli.

C’était bien Oli !

Revenue en France, Karine est allée voir l’animal sur les lieux. C’était bel et bien Oli, sa puce d’identification l’a confirmé.

Elle a ensuite emmené la chatte chez le vétérinaire pour qu’il l’examine et la soigne, Oli souffrant de déshydratation et étant infestée de parasites. Elle devrait s’en remettre et reprendre le cours normal de sa vie auprès de sa maîtresse. « On a encore du mal à y croire », dit cette dernière au Républicain Lot-et-Garonne.