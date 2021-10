Nouvel espoir pour un chat âgé qui a passé la moitié de sa vie dans un refuge

Certains animaux n'ont malheureusement pas la chance de connaître l'amour d'une famille. Hermes, 12 ans, a passé la moitié de sa vie dans un refuge avant de recevoir la plus merveilleuse des nouvelles.

Les jeunes chats sont souvent préférés aux seniors dans le processus d'adoption. Hélas, c'est la triste expérience qu'Hermes a vécue. L'animal a passé 6 ans dans un refuge, 6 ans à ne pas profiter d'une maison confortable et d'un foyer chaleureux.

Heureusement, tout espoir n'était pas perdu. Une bonne âme a changé sa vie pour toujours, révèle Newsweek. Une personne, connue uniquement sous le pseudonyme Bloodyfaucet sur Reddit, a décidé d'offrir une seconde chance à ce félin, qui n'est plus de la première jeunesse.

Les seniors, éternels oubliés des potentiels adoptants

« J'ai réalisé que les chats plus âgés étaient moins adoptés que je ne le pensais. Voici Hermes, 12 ans, qui vit au refuge depuis 6 ans. La dame a commencé à pleurer de joie quand j'ai dit que je le voulais », a écrit l'internaute sur son compte, après avoir publié une photo de son nouvel ami à fourrure.

Hermes partage désormais son quotidien avec un humain bienveillant et un congénère âgé de 10 ans. Il entame un nouveau chapitre de sa vie, qu'il compte bien savourer pleinement.

© Bloodyfaucet / Reddit

La bonne nouvelle a été applaudie par les autres membres de la communauté. Certains ont même partagé leur histoire personnelle.

« J'ai également adopté 2 chats adultes. Le premier aurait été âgé de 7 ou 12 ans. Il avait certainement une sorte de défaut génétique car il avait les yeux bancals et ne pouvait pas respirer correctement. Nous l'avons eu pendant un an et demi seulement. Mais chaque jour, nous pouvions voir à quel point il était reconnaissant et heureux d'être avec nous », a, par exemple, confié une utilisatrice.

Un autre a estimé que « davantage de personnes doivent ouvrir leurs portes aux animaux de compagnie âgés ». Quel que soit leur âge, ou encore leur état, ils méritent de goûter au bonheur et d'être aimés.