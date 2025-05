Un photographe perce un simple trou dans du papier, les chatons s’en donnent à cœur joie et la séance photo fait sensation (vidéo)

Nils Jacobi est un photographe passionné de chats. Depuis plusieurs années maintenant, il dévoile des projets toujours plus farfelus les uns que les autres et, il y a un an, le plus intriguant d’entre eux a vu le jour et a remporté un franc succès !

Après avoir travaillé de nombreuses fois avec des chats adultes, Nils Jacobi, alias FurryFritz, s’est cette fois tourné vers des chatons. Son objectif ? Créer une série de clichés originaux et surprenants en incitant les boules de poils à passer au travers d’un morceau de papier. Sur son compte TikTok, le photographe a dévoilé quelques photographies tirées de cette série ainsi que quelques vidéos dévoilant les coulisses de cette séance photo pas comme les autres.

Les chats n’étant pas les modèles les plus coopératifs du règne animal, lui et ses assistants ont dû déployer des trésors d’ingéniosité afin de convaincre les chatons de se prêter au jeu ! Ainsi, après avoir percé un petit trou dans un large carré de papier, ils n’ont cessé d’agiter toutes sortes de jouets au travers…

Attention chats méchants !

Intrigués, les chatons n’ont donc pas hésité à passer la tête et les pattes dans ce trou pour tenter d’attraper les jouets en question. En quelques clics, Nils Jacobi obtient ainsi de formidables photos de ces boules de poils à l’air féroce, les yeux dilatés par l’excitation et toutes dents et griffes dehors. À la fois hilarante et adorable, la vidéo n’a pas tardé à devenir virale. Elle a été relayée par plusieurs médias, dont Parade Pets et comptabilise aujourd’hui plus de 10,1 millions de vues et plus de 1,4 millions de likes.

© @furryfritz / TikTok

A lire aussi : Une femme se précipite pour sauver un chaton errant et lui permettre de passer l'hiver au chaud, mais découvre 6 autres félins en détresse

Des internautes conquis

Dans la section réservée aux commentaires, les internautes ont été très nombreux à féliciter le photographe pour son projet original et la facilité avec laquelle il amène les chats à faire ce qu’il souhaite. D’autres n’ont pas manqué de souligner à quel point ce genre de séance photo permet de capturer la personnalité unique de chaque chat. “C’est tellement drôle”, assure un certain Jonny tandis qu’une jeune femme assure qu’elle les “aime tous”.

Depuis, Nils Jacobi a enchaîné bien d’autres projets comme photographier des chats en fisheye ou avec un filtre rouge. Il aime aussi particulièrement photographier les chats tout au long de leur croissance afin de faire un montage vidéo de leur évolution. Le souvenir idéal pour tous les amoureux de leur chat !