Nouveau départ pour un chat secouru sous un pont. Il rend visite à ses sauveurs

Près de 6 semaines après son sauvetage, Ritz se porte comme un charme. Ce chat avait été secouru alors qu’il était bloqué sous un pont. Il a été adopté par la femme qui avait entendu ses miaulements et prévenu les secours.

Ritz s’est parfaitement remis de sa mésaventure et a commencé sa nouvelle vie dans la foulée de son sauvetage, survenu il y a près d’un mois et demi. Le Port Townsend Leader a donné des nouvelles de ce chat noir miraculé ce jeudi 2 septembre.

Agé de 14 mois, le félin se porte à merveille et s’est parfaitement intégré au sein de sa nouvelle famille, celle de la personne qui l’avait découvert en mauvaise posture le 25 juillet dernier.

Probablement victime d’un abandon

Ce dimanche matin-là, Rachelle Gidney se rendait à l’église pour prendre part à la messe. Elle empruntait le pont flottant Hood Canal Bridge, dans l’Etat de Washington (Nord-ouest des Etats-Unis), quand elle avait entendu des miaulements. Interpellée par ces cris de détresse, elle en avait informé le département des transports de l’Etat, qui avait aussitôt envoyé une équipe sur les lieux.

L’animal avait miraculeusement survécu à une chute de 14 mètres, probablement après avoir été abandonné sur place par un automobiliste. Personne ne savait depuis combien de temps il était ainsi pris au piège, mais il fallait le secourir le plus vite possible. Ce que les employés du département des transports ont fait. Le chat a ensuite été remis à Rachelle Gidney, qui a décidé de l’adopter et de l’appeler Ritz.

Le quadrupède n’a pas tardé à se faire une place de choix dans sa nouvelle maison à Port Ludlow, à une trentaine de kilomètres de Seattle. Il s’est rapidement lié d’amitié avec l’autre chat de Rachelle Gidney, un sénior de 11 ans répondant au nom de Koda.

Ritz a rendu visite à ses sauveurs

La mère de famille décrit Ritz comme un compagnon « merveilleux ». Elle dit aussi n’avoir « jamais vu un chat manger autant ». Elle ajoute qu’il « aime manger à peu près tout. Il a découvert le goût du thon pour la première fois hier ».

Tous 2 ont récemment rendu visite aux sauveurs de Ritz. Rachelle Gidney leur a offert des cookies au chocolat qu’elle a elle-même préparés.

Le chat a donc désormais un foyer qui l’aime, mais aussi un compte Instagram dédié, créé par la fille de sa nouvelle maîtresse.