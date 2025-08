"Nous sommes vraiment touchés par tant de gentillesse", un chat rentre chez lui avec une corde au cou, sa famille découvre l’horreur et reçoit un immense élan de soutien

Un soir d’été, Marshall est sorti de chez lui et s’est aventuré dans son quartier. Malheureusement, ce jour-là, un adolescent cherchait à décharger sa colère et a pris le chat pour cible. De longues minutes de violence ont suivi, mais l’animal a survécu. Des caméras de surveillance ont révélé ce qu’il avait vécu cette soirée-là, et des dizaines de personnes se sont mobilisées pour l’aider à se rétablir.

Sarah Keeling, mère de famille, est aussi la propriétaire d’un tabby roux nommé Marshall. Elle a failli le perdre au cours du mois de juillet après qu’il a croisé le chemin d’un individu absolument mal intentionné. L’animal a été battu sans vergogne, avant de rentrer chez lui. Une chaîne de solidarité s’est alors mise en place pour le soigner.

Quand Marshall est rentré chez lui le soir du drame, Sarah l’a découvert absolument mal en point, avec une corde autour du cou, rapportait The Sun. Ce n’est qu’ultérieurement, en visionnant des caméras de surveillance, qu’elle a compris l’enfer qu’il avait enduré avant de retrouver sa maison.

Sarah Keeling / GoFundMe

Une barbarie sans nom

Tandis qu’il se promenait, Marshall a croisé un adolescent qui n’avait qu’une idée en tête : lui faire le plus de mal possible. Le jeune, à peine âgé de 18 ans, lui a passé une corde au cou et s’est mis à le projeter contre un mur à 3 reprises. Une fois sa soif de violence satisfaite, le bourreau a quitté les lieux tranquillement, tandis que l’animal est rentré chez lui.

Sarah l’a récupéré et, en voyant son état, l’a emmené chez un vétérinaire. Marshall a reçu des antidouleurs, car tout son petit corps le faisait souffrir. Il avait d’ailleurs un os cassé, ce qui prouve à quel point son agression était violente. Le félin était désormais hors de danger, mais toujours ébranlé. Sa propriétaire a déclaré qu’il avait subi un choc post-traumatique et tente de le réconforter comme elle le peut.

De son côté, elle a fait face à des difficultés après avoir reçu la facture vétérinaire. Mère d’un enfant de 8 ans et enceinte de 8 mois, elle n’avait pas les moyens de régler les frais, qui s’élevaient à environ 4 600 €. Elle a alors ouvert une cagnotte en ligne pour collecter les fonds et a été profondément surprise par la générosité de sa communauté.

Laquelle n’a pas hésité à réaliser des dons, jusqu'à ce que la somme visée soit atteinte. Sarah est infiniment reconnaissante envers tous ceux qui l’ont aidée : « Nous tenons, une fois de plus, à remercier tout le monde pour leur gentillesse et leur soutien. Nous sommes vraiment touchés par la gentillesse dont Marshall et nous, en tant que famille, avons bénéficié », a-t-elle écrit.