Une chaîne de solidarité se met en place pour secourir un chien blessé promis au commerce de viande

Une femme a partagé la triste histoire d’un chien destiné à finir dans un abattoir sur les réseaux sociaux. Tout n’était pas encore perdu pour l’animal, mais il fallait agir vite. Des bienfaiteurs des 4 coins de la ville et plus loin encore se sont alors mobilisés pour secourir l’animal.

Une femme de Laoag, aux Philippines, a fait la rencontre déchirante d’un chien blessé sur le point d’être conduit dans un abattoir. L’animal allait servir pour le commerce de la viande, ce qui était inconcevable pour la dame, elle a donc tenté le tout pour le tout en partageant son minois sur les réseaux sociaux pour obtenir de l’aide. Des associations, ainsi que de nombreux bienfaiteurs, ont répondu présents.

Le chien en détresse a été observé dans un pedicab et était sur le point d’être échangé à un éleveur de viande, rapportait Regional TV Weekend News. En apprenant le sombre sort réservé aux chiens, une femme au grand cœur n'est pas restée de marbre et a décidé de faire son possible pour le secourir.

Un appel à l’aide

Une photo du quadrupède a été prise, puis partagée sur les réseaux sociaux. La publication a rapidement pris de l’ampleur, touchant un bon nombre de bienfaiteurs inquiets pour le canidé. La police philippine a été mise au courant de la situation et une chaîne de solidarité s’est constituée. Les minutes étaient comptées pour secourir l’animal.

Grâce au dévouement de la population, il a été retiré à son détenteur et a pu intégrer une clinique vétérinaire locale. Sur place, il a pu recevoir les soins de santé dont il avait besoin pour sa blessure à la patte, ainsi que du réconfort. Il attend désormais sa famille pour la vie entre les bonnes mains de ses sauveteurs.

PAWnagayat / Facebook

A lire aussi : Ce chien s'amusant comme un petit fou avec un simple morceau de carton prouve qu'il ne faut pas grand chose pour être heureux (vidéo)

Sans cette mobilisation générale autour de lui, la situation aurait certainement été beaucoup plus dramatique : « À tous ceux qui ont pris des mesures et aidé à sauver cette précieuse vie, en particulier ceux qui sont dans la région qui ont pris des mesures immédiates, merci du fond du cœur. Votre gentillesse et votre courage ont fait toute la différence », partageait PAWnagayat, association de protection animale ayant également participé au sauvetage.

Une belle vie attend désormais la boule de poils secourue.