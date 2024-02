Cette chatte congelée et sévèrement mutilée par son bourreau a choisi la résilience plutôt que la haine

Emma a connu le côté le plus sombre de l’humain. Tombée entre les mains d’un individu sans cœur, elle a subi des sévices graves qui ont failli lui coûter la vie. Pourtant, au lieu de craindre les Hommes, elle a préféré leur faire confiance et avancer dans sa vie.

Une femelle tabby nommée Emma doit son salut à de bons Samaritains sans qui elle ne serait plus en vie. Ceux-ci l’ont retrouvée collée contre de la glace dans le comté de Clark en Ohio (États-Unis). Ses oreilles étaient coupées et sa queue blessée. Grâce à leur réactivité, la chatte a survécu et plus encore, elle a recommencé sa vie.

Son bourreau l’avait laissée livrée à elle-même dans un parc local. Avant cela, il avait fait preuve d’une grande cruauté envers elle en lui coupant ses oreilles. Il avait également tenté de lui ôter la queue, puis l’avait jetée dans la nature sous un froid glacial. En souffrance et démunie, la féline avait attendu son dernier souffle sur place.

© Urbana Daily Citizen

Une intervention salvatrice

Heureusement, des bienfaiteurs l’ont repérée à temps et se sont empressés de la secourir. Selon Urbana Daily Citizen, ils avaient en leur possession une boisson chaude qu’ils ont versée sur la glace pour qu’elle cède. Ils ont ensuite récupéré le quadrupède, l’ont nourri et lui ont donné un bain chaud afin de faire remonter sa température.

Ils ont ensuite conduit l’animal au refuge Barely Used Pets pour qu’il puisse recevoir les meilleurs soins. Sur place, il a été vu par un vétérinaire qui a opéré sa queue partiellement mutilée pour éviter toute complication ou infection. La douce Emma a aussi été stérilisée pour être placée à l’adoption par la suite.

© Urbana Daily Citizen

Un nouveau départ mérité

Guérie et bien dans ses pattes, Emma a dévoilé une personnalité très attachante, mais surtout une résilience exemplaire. Elle n’avait pas une once de crainte ou d’agressivité envers les humains malgré ce que l’un d’eux lui avait fait subir. Cette immense force a touché Vito Carducci et sa famille, qui ont décidé de l’adopter.

Emma s’est très vite sentie comme chez elle auprès de ses propriétaires bienveillants : « C’est une joie absolue de l’avoir chez nous et elle s’intègre très bien. Elle est heureuse d'être dans une maison chaleureuse avec beaucoup de nourriture et des endroits chauds pour s'asseoir » témoignait Vito. Une fin heureuse qui met du baume au cœur.