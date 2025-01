Gravement blessé, ce chaton a été nourri par sonde pendant plusieurs semaines avant de connaître à nouveau le bonheur

On sous-estime souvent la force de caractère des chiots et des chatons… Pourtant, nombre d’entre eux ont eu un début de vie pas facile, à l’image du petit Nash, trouvé gravement blessé alors qu’il se cachait dans un moteur de voiture.

Nash a bien failli ne jamais passer le stade de chaton. Âgé d’à peine quelques semaines, le félin errait dans les rues et a fini par se cacher dans un moteur de voiture, à Philadelphie. Une fois coincé à l’intérieur, il s’est retrouvé totalement recouvert d’huile et s’est probablement déboîté la mâchoire en tentant de se libérer. Heureusement pour lui, le refuge du Cheshire Cat Rescue lui est venu en aide et l’a sorti de son horrible prison. Après un examen complet, les vétérinaires ont également découvert qu’il s’était fracturé la mandibule inférieure gauche. Une situation très grave qui l’empêchait complètement de se nourrir… Nash a rapidement dû être opéré et intubé afin d’être nourri à l’aide d’un tube.

La jeune Shauna, bénévole du refuge, a ensuite pris le relais et a accueilli Nash chez elle. Pendant 3 longues semaines, elle a nourri le chaton par sonde en prenant soin de faire doucement pour ne pas qu’il s’étouffe et qu’il régurgite. Elle le nourrissait ainsi toutes les 4h pendant 15 à 20 minutes. Malgré tout, Nash a toujours fait preuve de beaucoup de courage et d’enthousiasme. “Nash ronronne, il fait des petits miaulements étouffés, il joue et est si gentil (et parfois un peu coquin) malgré sa situation. Il est le plus mignon, même quand il attrape tout mon bras et essaie de me donner un coup de griffe pendant que je lui pousse directement sa nourriture dans la gorge”, s’est émerveillée Shauna dans les colonnes de Cole and Marmalade.

@cheshirecatrescue / Instagram

Enfin, un beau jour, les vétérinaires ont fini par extuber Nash. Désormais capable d’utiliser sa mâchoire, le petit minou a commencé à renifler et lécher lui-même sa nourriture. Cependant, il a dû d’abord remuscler sa mâchoire et réapprendre à avaler. Alors pendant quelques semaines supplémentaires, Shauna a continué de l’aider à se nourrir…

@cheshirecatrescue / Instagram

Depuis le mois de décembre, Nash est totalement remis sur pied. Sa guérison spectaculaire lui a permis d’être réintégré au refuge et de rencontrer les autres chatons. “Nash n'a officiellement plus de sonde d'alimentation et il se porte incroyablement bien. Il mange avec enthousiasme et a été présenté aux autres chatons dans notre salle commune. Il a immédiatement voulu jouer !”, a annoncé Shauna. Bientôt, Nash pourra enfin trouver sa famille pour la vie !

@cheshirecatrescue / Instagram