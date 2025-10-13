Né avec une malformation, ce chaton de 5 semaines fait preuve d’un courage bouleversant pour apprendre à marcher comme les autres (vidéo)

Guppy aurait pu commencer la vie sous de meilleurs auspices. Malheureusement, il est né avec une malformation aux pattes avant et son propriétaire, débordé par les reproductions incontrôlées de ses chats, ne s’en occupait plus. La hasard a pourtant voulu que la boule de poils et sa famille soient sauvées par une association de protection des animaux.

Eileen Drever travaille pour la BC SPCA (Canada). C’est elle qui est intervenue dans la propriété de Kelowna où elle a découvert pas moins de 30 chatons, tous issus de la même mère. La pauvre bête, seulement âgée de 2 ans, a été baptisée Coral. Suiteà son intervention, Eileen explique qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé : “Le propriétaire n'élève pas des chats pour les vendre, mais simplement parce que les chats adultes n'ont pas été stérilisés, ils produisent des portées non désirées . C'est devenu un problème important”.

Parmi tous les petits félins, l’un d’entre eux a rapidement attiré l’attention de ses sauveteurs. En effet, celui qui sera ensuite appelé Guppy présentait une malformation au niveau des pattes avant. Après son sauvetage, il a donc été emmené dans une clinique vétérinaire. Suite à plusieurs examens, l’équipe soignante a déterminé que la malformation était d’origine congénitale, probablement causée par sa position dans l’utérus. Il faut dire que la boule de poils est issue d’une portée de 6 frères et sœurs et, compte tenu du gabarit de Coral, il ne devait pas y avoir beaucoup de place pour se développer.



© BC SPCA

Désormais pris en charge, Guppy a été équipé d’attelles pour tenter de redresser ses pattes et lui permettre de remarcher normalement. Shannon Paille, directrice du centre animalier de Kelowna, explique : “Nous faisons tout notre possible pour aider ce chaton, mais le pronostic à long terme est encore inconnu”. Néanmoins, le petit félin ne se laisse pas abattre, et fait tout ce qu’il peut pour retrouver une mobilité normale : “Il travaille dur pour apprendre à se déplacer avec [ses attelles]”.

Les chatons de Coral étant âgés de 5 semaines, ils doivent encore grandir avant d’être mis à l’adoption. Mais lorsque l’heure sera venue, ils pourront trouver une famille pour la vie, afin d’oublier ce triste chapitre de leur histoire et en débuter un nouveau, entourés d’amour et de bienveillance.