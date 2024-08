Un chaton avec une patte malformée brave les épreuves avec courage et incite ses compagnons de portée à profiter de la vie

Kickers est arrivée à l’association Chatons Orphelins Montréal avec ses 5 frères et sœurs. La plupart des membres de la fratrie sont nés avec une malformation aux pattes, et avaient besoin d’un traitement spécifique. Grâce à son attelle, Kickers a pu améliorer sa démarche et a encouragé ses compagnons à la suivre dans ses aventures.