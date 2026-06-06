Mythe ou réalité : les plantes d'intérieur purifiantes sont inoffensives pour les chats

Certaines plantes d’intérieur sont réputées purifiantes et donc sans danger pour la maison. Pourtant, cette idée est trompeuse, surtout lorsqu’on vit avec un chat ! Beaucoup de ces plantes peuvent en effet être toxiques pour les félins et provoquer des troubles parfois graves.

Monstera, Pothos, Ficus, Aloe vera, Lys de la paix… Ces plantes d’intérieur ont tout pour plaire : jolies, tendance et réputées pour assainir l’air de nos intérieurs. Mais attention à ne pas leur accorder une confiance aveugle ! Ce n’est pas parce qu’une plante est considérée comme « bonne pour l’air » qu’elle est sans danger pour votre chat.

Des plantes souvent toxiques pour les chats

On a souvent tendance à penser que les plantes d’intérieur sont forcément sans danger et que « naturel » rime automatiquement avec « inoffensif ». Pourtant, c’est une idée reçue : certaines espèces végétales peuvent représenter un véritable risque pour votre petit compagnon à moustaches en raison de leur toxicité végétale.

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Le problème, c’est que nos petits félins ne font pas la différence entre une décoration et une collation. Par curiosité ou par jeu, ils peuvent mordiller une feuille, parfois sans conséquence, mais parfois avec des effets beaucoup plus sérieux. Selon la plante et la quantité ingérée, cela peut en effet provoquer des troubles digestifs, des symptômes neurologiques comme des tremblements ou une désorientation, et dans les cas les plus graves, une atteinte des organes pouvant aller jusqu’à une insuffisance rénale aiguë, nécessitant une prise en charge vétérinaire urgente. Plus inquiétant encore, certaines plantes très présentes dans nos intérieurs peuvent entraîner des atteintes des reins très rapides et graves, parfois peu de temps après leur ingestion. C’est notamment le cas du Monstera, du Ficus ou du Lys qui contiennent des substances irritantes, comme des cristaux d’oxalate de calcium, responsables de brûlures immédiates au niveau de la bouche et du système digestif.

Le plus souvent, le danger vient d’un manque d’information. On choisit une plante pour son esthétique ou ses supposées vertus sans toujours vérifier sa compatibilité avec la présence d’un animal. Pourtant, quelques minutes de vérification avant achat peuvent éviter des situations critiques. Rassurez-vous, il existe aussi de nombreuses plantes non toxiques qui permettent de végétaliser son intérieur sans mettre son chat en danger. Avec un peu de vigilance et les bons choix, vous pouvez parfaitement concilier jungle urbaine et sécurité féline !

L’info Woopets – Quelles plantes d’intérieur ne sont pas toxiques pour les chats ?

Vous rêvez d'avoir d'un océan de verdure dans votre appartemment sans mettre votre chat en danger ? Il suffit juste de trouver les bonnes ! Voici quelques plantes d’intérieur non toxiques pour votre minou :

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Les fougères (Boston, Nephrolepis)

Les palmiers d’intérieur (Areca, Kentia) ;

Le Peperomia, une plante compacte originaire des régions tropicales d’Amérique du Sud ;

La plante araignée (Chlorophytum comosum) ;

Le Calathea, une plante connue pour ses feuilles aux motifs uniques ;

Le Tillandsia (ou « air plants »), une plante épiphyte (qui pousse sans terre).

Attention toutefois : même une plante non toxique peut provoquer de petits troubles digestifs chez votre chat si elle est consommée en grande quantité. Restez donc vigilant !