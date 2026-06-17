Maigre et couvert de croûtes, ce chat errant atteint de la gale se refait une santé en famille d’accueil

Au Texas (États-Unis), l’association Rescued Pets Movement a changé la vie d’un pauvre chat errant trouvé dans un état catastrophique. Le félin souffrait d’une forme sévère de la gale et traînait un corps amaigri. En plus d’avoir reçu tous les soins nécessaires à sa guérison, l’animal a découvert le confort de la vie en intérieur grâce à sa famille d’accueil.

Comme le rapporte Love Meow, Korg n’a pas eu la vie facile. Ce pauvre chat roux a connu les affres de l’errance au Texas, avant d’être pris en charge par l’association Rescued Pets Movement. Le petit félin, qui souffrait d’une forme sévère de la gale, arborait un corps maigre, des croûtes et des zones dépilées.

Grâce à ses bienfaiteurs, l’ex-va-nu-pattes a reçu des soins appropriés et a été placé en famille d’accueil. Timide au début, il lui a fallu un peu de temps pour faire confiance aux humains et s’adapter à sa nouvelle vie.

© Kitten Foster in Denver

« C’est un amour »

Une semaine après son arrivée, sa fourrure a commencé à repousser. Petit à petit, Korg a repris du poids et a laissé sa véritable personnalité s’exprimer.

Ses parents d’accueil ont notamment découvert qu’il était particulièrement communicatif ! « Il est très bavard et aime bien répondre aux humains, surtout une fois qu’il est à l’aise », précisent-ils. La boule de poils est également gourmande et adore les friandises offertes par ses bienfaiteurs.

© Kitten Foster in Denver

Aujourd’hui, Korg (âgé d’environ 7 ans) se montre extrêmement affectueux. Il aime tenir compagnie à sa famille d’accueil et savourer des séances de câlins. « C’est un amour », confient ses sauveurs. De plus, il s’est lié d’amitié avec l’autre chat du foyer.

© Kitten Foster in Denver

Korg est proposé à l’adoption

Bien qu’il se porte mieux, Korg est encore marqué par son passé difficile. Les bruits forts et les mouvements brusques le déstabilisent facilement. Il a besoin d’un environnement calme et prévisible pour se détendre.

© Kitten Foster in Denver

L’association lui cherche des adoptants sérieux et aimants, qui lui offriront la vie de rêve qu’il a toujours méritée. En attendant, ce beau félin au pelage roux profite de sa seconde chance en famille d’accueil. Sa transformation fait chaud au cœur !

© Kitten Foster in Denver

Le conseil de Woopets : comment soigner la gale chez son chat ?

La gale est une maladie parasitaire causée par des acariens microscopiques qui s’installent sur la peau ou dans les oreilles de leur hôte. Les premiers signes ? Démangeaisons intenses, grattage répété, secouements de tête, rougeurs, croûtes, perte de poils localisée ou encore présence de sécrétions foncées dans les oreilles.

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Face à ces symptômes, il est important de consulter rapidement votre vétérinaire. En effet, seule une consultation permet de confirmer le diagnostic et d’identifier précisément le type de gale en cause. Le professionnel pourra réaliser un examen de la peau ou des oreilles et prescrire un traitement adapté. Celui-ci repose généralement sur l’utilisation de produits antiparasitaires sous forme de pipettes, de comprimés ou de soins locaux.

Il est déconseillé de tenter un traitement maison sans avis vétérinaire, car certaines affections cutanées présentent des symptômes similaires à ceux de la gale. Par ailleurs, certains types de gale peuvent être contagieux pour les autres animaux du foyer. Il est donc recommandé de surveiller vos autres compagnons et de nettoyer régulièrement leur environnement (couchages, couvertures, jouets, autres accessoires…).

Pris en charge rapidement, la gale se soigne généralement très bien et les symptômes disparaissent progressivement, permettant à votre chat de retrouver son confort et sa qualité de vie.