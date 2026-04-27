[Mythe ou Réalité] Les chats sont des mangeurs de poissons naturels : attention au danger

On associe souvent les chats au poisson, comme si cela faisait naturellement partie de leur régime alimentaire. Pourtant, cette croyance populaire ne reflète pas toujours leurs besoins réels et peut même parfois nuire à leur santé. Faisons le point ensemble.

Lorsqu’on pense à l’alimentation de nos amis à moustaches, on les imagine volontiers savourer un filet de poisson ou se lécher les babines devant une boîte de thon. Cette image, profondément ancrée dans notre imaginaire, trouve ses origines dans la culture populaire, les dessins animés et même nos propres habitudes alimentaires. Pourtant, cette évidence mérite d’être questionnée : les chats sont-ils réellement des amateurs de poisson « par nature » ? Derrière cette croyance largement répandue se cache une réalité plus complexe et même un danger potentiel pour leur santé.

Le chat, un amateur naturel de poisson ?

C’est un fait, beaucoup de chats aiment le poisson et certains félins sauvages en mangent d'ailleurs aussi quand ils en trouvent. En tant que carnivores stricts, ils ont d’aliments d’origine animale et il est vrai que le poisson peut en faire partie. Mais attention à ne pas tout mélanger ! Ce n’est pas parce que votre minou adore le poisson qu’il en a absolument besoin au quotidien. Cette idée, renforcée par les nombreuses pâtées et croquettes au poisson disponibles dans le commerce, crée en effet une petite confusion entre ce que nos petits félins aiment et ce dont ils ont réellement besoin sur le plan nutritionnel.

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Le poisson peut toutefois être un très bon allié pour la santé de votre chat s’il est bien intégré à son alimentation. Il est souvent plus digeste que la viande, peut séduire les minous difficiles et convient parfois aux animaux sensibles ou allergiques. Il apporte aussi des nutriments essentiels, comme la taurine (indispensable pour le cœur, la vue et le système nerveux) ainsi que des oméga-3 et des oméga-6, connus pour leurs effets bénéfiques sur les inflammations et sur la peau. En d’autres termes, le poisson peut être bénéfique pour votre petit compagnon, à condition de l’intégrer avec modération dans son alimentation, sans cela devienne une habitude systématique.

Les risques liés à certains poissons

Pour que votre petit moustachu profite des bienfaits du poisson, celui-ci doit en effet être donné de manière intelligente. Pour commencer, tous les poissons ne se valent pas : les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou le hareng sont riches en oméga-3 et oméga-6, bénéfiques pour le pelage, le cœur et la santé générale, tandis que les poissons blancs (sole, daurade…), plus légers, conviennent mieux aux chats d’intérieur ou en surpoids. Dans tous les cas, les portions doivent rester modestes (environ 20 g) et le poisson gras ne doit être donné que 2 fois par semaine maximum. Pensez aussi à bien retirer les arêtes pour que votre chat puisse manger en toute sécurité.

La cuisson du poisson est également essentielle : elle permet d’éliminer les bactéries et de neutraliser la thiaminase, une enzyme présente dans certains poissons crus qui détruit la vitamine B1, indispensable au bon fonctionnement du système nerveux du chat.

À l’inverse, les poissons fumés, frits, marinés ou en conserve sont à éviter en raison de leur teneur en sel, en matières grasses ou même en mercure.

Enfin, même si votre chat en raffole, le poisson doit rester une petite gourmandise occasionnelle et ne peut, à lui seul, couvrir tous ses besoins nutritionnels. Pour préserver la santé de votre petit compagnon et éviter les carences, il est donc préférable de servir le poisson cuit et de l’intégrer dans une alimentation équilibrée, sans jamais en faire le repas principal.

L’info Woopets – Quels poissons sont déconseillés pour les chats ?

Le poisson peut être un vrai régal pour votre petit félin tout en lui apportant des nutriments essentiels. Certains poissons peuvent toutefois être dangereux pour sa santé et doivent donc être évités, ou donnés uniquement avec beaucoup de précautions :

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