Mourant et livré à lui-même, un chaton peut remercier sa bonne étoile d'avoir fait une rencontre salvatrice

Mourant et livré à lui-même, un chaton peut remercier sa bonne étoile d'avoir fait une rencontre salvatrice

© Marie-Pierre Dupas

Stella peut remercier sa bonne étoile d'avoir mis Marie-Pierre Dupas sur sa route. Seule survivante de sa portée, la jeune chatte très mal en point luttait pour survivre. Jusqu'à ce que son ange gardien la prenne sous son aile...

Stella a vu son frère mourir sous ses yeux et sa maman la délaisser. Livrée à elle-même, la petite chatte errante souffrait bien plus que de solitude. Prostrée dans un coin, elle ne pouvait rien ingurgiter, ni voir correctement à cause d'infections graves.

Cela faisait moins de 2 mois que ce chaton avait posé les pattes sur Terre, et des épreuves difficiles l'avaient déjà accablé...

Heureusement, la mort n'a pas eu le dernier mot. Perdue au milieu des ténèbres, Stella a trouvé le chemin de la délivrance en suivant sa bonne étoile : Marie-Pierre Dupas.

Cette dernière a découvert la créature chétive le 22 septembre 2021, après avoir rejoint une amie, prénommée Agnès, qui nourrit et soigne des chats errants dans un quartier de Carnac (Bretagne), et ce par tous les temps.

« Lorsque j'ai pris cette petite boule de poils dans mes mains, j'ai constaté qu'on ne voyait plus ses yeux. Un voile blanc les lui couvrait, j'ai cru qu'elle était aveugle, a confié Marie-Pierre à l'équipe rédactionnelle de Woopets, diagnostic du vétérinaire consulté le jour même : conjonctivite et coryza. Je n'ai pas calculé, il fallait l'adopter pour la soigner. »

Top départ pour une nouvelle vie !

C'est ainsi que cette âme juvénile, naguère au bord du gouffre, s'est retrouvée du jour au lendemain dans une demeure tout confort. Un nouvel espoir d'une vie meilleure, un rêve devenu réalité.

« Je n'avais pas prévu cela, a poursuivi notre interlocutrice, j'ai un chat de 14 ans, Diamon, que je ne voulais pas perturber. Cependant notre histoire à tous les trois était bien entamée. » Hélas, le matou n'a pas supporté la présence de la nouvelle arrivante, qui a fait irruption dans sa vie sans crier gare.

« J'ai dû l'isoler la nuit dans une pièce avec tout le nécessaire, et la laisser vaquer la journée dans toute la maison, sous ma surveillance, a expliqué Marie-Pierre, le plus difficile a été de la soigner avec des gouttes dans ses cavités oculaires 2 fois par jour, et ce durant 3 semaines. » Pari tenu, pari réussi.

Au fil du temps, la rescapée a recouvré ses forces, ainsi que sa joie de vivre. Identifiée et stérilisée, elle flâne désormais dans le jardin... sous l'œil attentif de son grand frère ! Eh oui, Diamon a fini par accepter le nouveau membre de la famille.

« Un jour, je l'ai vu lui lécher l'oreille, j'ai compris que c'était gagné, même si parfois il est agacé par son énergie, a déclaré la mère adoptive des 2 chats, Stella (nom choisi afin qu'elle ait une bonne étoile) a su gagner sa confiance et son affection. »

Les affres du désespoir, qui rampaient constamment à ses côtés lorsqu'elle vivait dans la rue, ont été balayées d'un revers de main. Ainsi, Stella a remporté le jackpot : un foyer chaleureux, une propriétaire attentionnée et un nouveau frère. Que demander de plus ?

A lire aussi : Un chat très musclé en raison d'une maladie rare stupéfait les internautes

« Je suis heureuse avec mes 2 fauves, parce qu'ils m'apportent l'affection dont j'ai besoin », a conclu Marie-Pierre.

Crédits photo : Marie-Pierre Dupas